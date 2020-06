La cuenta atrás al trono de la ANFP: candidatos completan sus listas al directorio

La noche de este jueves concluía el plazo para inscribir las listas que competirán por la ANFP, el próximo 31 de julio. Lorenzo Antillo y Pablo Milad, los postulantes a la presidencia, se tomaron todo el tiempo para definir sus seis directores. Tenían margen hasta un segundo antes de la medianoche. Y querían aprovecharlo, ya que al cierre de esta edición solo la lista de Milad se registró en Quilín.

Sin embargo, hasta la noche, Antillo iba acompañado por Arturo Aguayo (ex director de Sebastián Moreno y ex presidente de Huachipato), Eduardo Rey (ex timonel de San Luis), Francisco Corbella (vicepresidente de Unión), Eduardo Olivares (gerente general de San Felipe), Jaime Pizarro (ex director de ByN) y Jorge Salazar (presidente de Valdivia). Mientras que Milad será secundado por Jorge Aguilar (ex director de ByN), Jorge Yunge (ex presidente de Rangers), Arturo Guzmán (ex director de Iquique), Raúl Jofré (ex director de Antofagasta), Alberto Núñez (ex tesorero de Cobreloa) y Gabriel Rebolledo (ex director de Puerto Montt). “Estamos muy satisfechos de haber podido, junto con un grupo mayoritario de clubes, armar una gran lista de directores para apoyar a Pablo Milad. Este directorio reúne experiencia profesional con trayectoria en el fútbol y además conlleva el apoyo de un grupo diverso de importantes clubes de Primera y Primera B”, dijo Juan Tagle, presidente de Cruzados.

El nombre más mediático es el de Jaime Pizarro, el Káiser. De ganar la lista de Antillo, el ídolo de Colo Colo tendrá a cargo la supervisión del fútbol joven y las selecciones menores. Hasta diciembre pasado, era gerente deportivo de Santiago Wanderers. Actualmente, forma parte de la Comisión Nacional de Cadetes. También fue coordinador del fútbol joven de la ANFP.