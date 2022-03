La defensa de Esteban Valencia tras ser formalizado por violencia intrafamiliar

El jugador Esteban Valencia hace noticia, pero ahora afuera de la cancha. La jueza María del Pilar Labarca decretó medidas cautelares en contra del jugador de 22 años, quien fue denunciado por su expareja Fernanda Cortés por violencia intrafamiliar. El Juzgado de Garantía de Viña del Mar determinó la prohibición de acercarse a la víctima y un plazo de 90 días para la investigación.

Ante este delicado escenario, el jugador de La Calera efectuó una declaración pública este jueves. “Siempre ha sido mi disposición aclarar esta situación, enfrentándola con la mayor disposición para el establecimiento de la verdad. Declaro que lamento la situación generada por la denuncia realizada por mi expareja”, comenzó diciendo en el escrito.

Además, el futbolista hace referencias a causas anteriores en las que también fue denunciado, pero en las que el proceso no prosperó en tribunales: “Es necesario destacar que, en este proceso, primeramente, fui denunciado ante el Juzgado de Familia de Puente Alto, la cual no prosperó. Actualmente está finalizada la causa. Con posterioridad a la denuncia ante el Tribunal de Familia de Puente Alto, mi expareja presentó querella por delitos de amenaza y lesiones. En audiencia de 7 de marzo de este año, la Fiscalía de Viña del Mar decidió no perseverar en las denuncias, por no haber la más mínima prueba o indicio sobre los hechos denunciados”.

Sobre el actual proceso, el jugador declara que está de acuerdo con la determinación tomada, y que considera que las graves acusaciones en su contra serán desestimadas: “En la actualidad sólo subsiste una causa por eventuales maltratos de palabra, habiéndose decretado como medida cautelar la prohibición de acercarme a la señora Cortés, a lo cual estoy de acuerdo con la prohibición y que nunca la he contactado desde que terminamos nuestra relación. Tengo la convicción que los hechos que motivaron la formalización por maltrato serán desestimados, al igual como lo ha sido cada una de las denuncias anteriores”.