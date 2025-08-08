El emotivo video de despedida de Heung-Min Son en Tottenham: “Necesito un nuevo capítulo; por favor, no se decepcionen”

Se puede considerar un cambio de era lo que sucede en el Tottenham, porque uno de sus emblemas no sigue en la institución. Heung-Min Son, uno de los futbolistas más representativos del cuadro londinense, determinó poner punto final a su estadía en Inglaterra y comenzar una nueva etapa fuera de Europa. Luego de 10 años en los Spurs, el delantero surcoreano cambia la Premier League por la MLS, porque se convirtió en el fichaje récord de Los Ángeles FC.

La despedida ha sido especial y con muchas emociones. Aquello quedó de manifiesto a través de un video que publicó el equipo inglés en sus redes oficiales, con el mensaje de adiós del futbolista asiático, en el cual se vio a Son notoriamente emocionado, no escondiendo sus lágrimas.

“Bueno, a todos los hinchas de los Spurs. Es una decisión muy difícil. Dejaré la familia Spurs. Fue una de las decisiones más difíciles que he tomado y, como digo, no habrá una eternidad. Lo di todo. Sé que suena muy sorprendente. Sé que suena muy difícil porque lo di todo; siendo que necesito un nuevo capítulo. Probablemente fue una de las decisiones más difíciles que he tomado. Así que, por favor, no se decepcionen”, manifestó el internacional surcoreano.

Tissues at the ready 😭



A final goodbye message from Sonny... pic.twitter.com/w1w39GVMML — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025

“Me decepcionará no verlos en el campo. Siempre estaré en sus libros de historia. Y los Spurs siempre estarán en mi corazón. Siempre estarán en mi familia. De niño, me recibieron y mientras crecía... Me voy, pero siempre es un buen momento. Siempre quiero irme de la mejor manera. Para que la gente pueda pensar en mí, momentos de mucho orgullo y momentos de mucha felicidad”, añadió en su alocución.

“Este es el momento perfecto para despedirme. Los quiero a todos. Gracias por su increíble apoyo durante estos diez años. Los años son muchos, ¿no? Hubo muchos goles y muy buenos recuerdos”, prosiguió Heung-Min Son.

El delantero reiteró que la decisión de partir fue dura. “No olviden que fue una de mis decisiones más difíciles. Fue un gran honor vestir la camiseta de los Spurs. Un gran honor jugar para ustedes. Y espero que nos veamos muy pronto. Les deseo todo lo mejor en la Champions League (entró tras ganar la Europa League), Premier League, FA Cup... Les deseo que ganen las cuatro competiciones. Nos vemos muy pronto. Ahora todos estamos llorando, pero la próxima vez que nos veamos, espero que todos sonrían. Muchas gracias por su increíble apoyo durante diez años. ¡Adelante, Spurs!”, completó.