Hinchas del Manchester City calientan el partido ante Real Madrid con provocador lienzo contra Vinícius Junior

La Champions League vuelve a enfrentar a dos potencias del fútbol europeo. Este martes se enfrentan Manchester City y Real Madrid en el marco del duelo de ida de los playoffs del torneo en el que ambos equipos buscan acceder a los octavos de final de la competición.

Y el ambiente estará picante incluso antes del pitazo inicial. Esto, pues la hinchada de los citizens ha preparado una pancarta especial para recibir al Real Madrid y, en especial, a Vinícius Junior.

Tal como destaca la agrupación de fanáticos 1984 en sus redes sociales, mostrará una pancarta en la Tribuna Sur del Etihad con la imagen de Rodri besando el Balón de Oro con la frase “Stop Crying your heart out” (“Deja de llorar con todo tu corazón”).

Esta es una clara referencia a la decisión del Real Madrid, y también del brasileño, respecto a la última gala del Balón de Oro, a la que no acudieron tras enterarse de que el ganador no sería el atacante y sí el volante español, que se encuentra lesionado.

La pataleta del Real Madrid

El club merengue tenía todo preparado para acompañar a Vinícius Júnior a su consagración definitiva. El club español daba por hecho que el brasileño obtendría el Balón de Oro, el primero de su carrera. No había dudas respecto de sus méritos ni del respaldo en la votación que organiza France Football, con la participación de expertos de todo el planeta.

Estaba previsto que el charter merengue saliera del aeropuerto Adolfo Suárez, de Barajas, con unas 50 personas a bordo. Sin embargo, la expedición fue abortada.

La versión española de As transmitió la postura interna. “Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro y UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, le planteó una fuente del club al citado medio.

Vinícius también reaccionó tras quedarse sin el premio. Y aunque no mencionó al galardón ni a la revista que lo entrega, si fue un claro dardo para ellos. “Lo haré diez veces más si es necesario. No están preparados”, sentenció.

La confesión de Rodri

Después de casi un mes, el volante del Manchester City recordó cómo vivió el momento de la premiación y la polémica que hubo con el brasileño. “Recuerdo que salió en una portada levantando el premio, cosa que a mí me extrañó porque a nosotros nos habían dado una consigna muy clara, que este año no se iba a decir el nombre del ganador hasta que se abriera el sobre”, reveló en una entrevista con el canal de televisión Antena 3.

Durante esas semanas, el hombre del Manchester City pensó que ya había perdido la posibilidad de llevarse el galardón. De hecho, asegura que fue a la ceremonia sin muchas expectativas. “Toda esa información, esa certeza, de que tal y cual, me hizo pensar que se había filtrado. Así que fui a la gala, sinceramente, porque no todos los días voy en una gala del Balón de Oro, pero no con la idea de ganarlo. Llega el día de la gala, me empiezan a llegar mensajes, información, tal y cual”, contó.