La feroz autocrítica de Kristel Köbrich tras despedirse de París 2024: “No me gusta, me da rabia”

Este viernes la nadadora nacional Kristel Köbrich cerró su histórica participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. La chilena, quien registró su sexta presencia consecutiva en una cita de los anillos, compitió en las clasificatorias de los 800 metros libres y quedó relegada a puestos secundarios.

La Cobra llegó en el octavo lugar de su serie con un registro de 8′46″46, quedando en la décimo quinta posición de la tabla general.

Köbrich compartió el heat con la estadounidense Katie Ledechy, actual poseedora del récord mundial y olímpico, quien terminó imponiéndose, logrando además el mejor tiempo.

Cabe recordar que la nadadora del Team Chile también fue parte de los 1.500 metros femeninos, donde no logró avanzar a la final.

Una prueba que no pudo desarrollar de forma cómoda, tal como lo dio a conocer en su momento. “La serie se tuvo que dividir en tres, porque no se usa más las 10 pistas y eso se vio en la serie. Una adelante, yo al medio, otra atrás. Era raro. Eso es una cuestión mía que tengo que analizar y ver qué pasó y cómo hacer que sea distinto más adelante”, comentó hace unos días.

“Esta preparación no era la adecuada, fue muy poco tiempo. Fue raro para mí, fue muy encima, el parámetro para clasificar es amplio y eso te da distintas cargas, tener más herramientas, y este no fue el caso”, indicó en diálogo con Chilevisión.

“Ahora hay que tratar de estar física y mentalmente para los 800 (metros), pero sabiendo que así, para Los Ángeles, no quiero ir”, añadió.

Al mismo tiempo, la nadadora realizó una fuerte autocrítica. “Este no es el resultado por el que estoy entrenando y eso es lo que no me gusta, lo que me da rabia”, lanzó.

“Si yo dijera basta, podría hacerlo con la conciencia tranquila, pero este tiempo es malísimo, no es coherente con lo que vengo trabajando y quiero plasmar algo totalmente distinto. No sé si me queda una competición, dos o tres, pero esta claro que así no”, señaló. “Tratamos de hacer lo mejor, no fue a la altura, eso lo tengo súper claro. Vinimos súper pocas, esto es lo mejor que hay, las 17 mejores del mundo, eso lo tengo que valorar. Obviamente, no es wow (lo que hizo) (...) Esta marca no estuvo bien”, dijo.

Por último, no le cerró la puerta a los Juegos de Los Ángeles 2028. “El objetivo es estar, pero no de esta manera. Si la ventana de clasificación es grande, tenemos que aprovecharla para llegar de otra manera. Soy una nadadora que me nivelo para arriba y todo lo tengo que tomar en cuenta”, cerró.

Esta fue la sexta participación de Köbrich, con 38 años, en unos Juegos Olímpicos tras Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020.