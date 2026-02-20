La hazaña de Captadores FC: el equipo chileno que rompe 30 años de dominio en la Uruguay Cup

La academia Captadores FC se transformó en el primer equipo chileno en ganar la Uruguay Cup en cualquiera de sus categorías. El título fue obtenido por la serie Sub 14, en un torneo que reúne a cadetes de clubes profesionales del país local y equipos formativos de distintas naciones de Sudamérica. En la misma competencia, el combinado nacional también logró el segundo lugar en las categorías Sub 13 y Sub 15.

El torneo, que en su versión más reciente reunió a 83 equipos desde la Sub 7 hasta la Sub 18, es uno de los eventos juveniles de mayor tradición en la región. En sus 30 ediciones anteriores, el trofeo había quedado siempre en manos de elencos uruguayos o argentinos. “Salir campeón lo veíamos muy difícil, porque sabíamos que participaban equipos cadetes de distintos países y que históricamente lo habían ganado solo equipos uruguayos y argentinos”, explica Fernando Tagle, director general de la academia.

La participación de Captadores FC consideró cinco categorías. La expectativa, cuenta Tagle, era competir y “pelear en alguna instancia definitiva”, pero no existía la proyección de un título. “Sabíamos que era un campeonato difícil, con equipos de Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Uruguay. Era la edición número 30 y nunca lo había ganado un equipo chileno”, agrega.

El proceso detrás del título

La Sub 14, dirigida por Sebastián del Río, llegó a la final tras una campaña que fue consolidando convicción partido a partido. “Nosotros siempre vamos a competir para ganar, pero era la primera vez que salíamos a competir fuera de Chile, no sabíamos qué esperar. A medida que avanzó el campeonato dijimos ‘ya, se puede’”, relata el DT.

El cuerpo técnico identificó desde temprano al equipo que consideraban su principal rival por el título. “Vimos a un equipo que creíamos que podía llegar a la final y fue justamente así. Los últimos dos días preparamos el partido y entrenamos situaciones específicas”, explica Del Río. El gol del triunfo, según detalla, se originó en una jugada trabajada la mañana del partido: “Fue una acción ofensiva que practicamos ese mismo día. El gol salió a los 13 segundos”.

Para el entrenador, el logro no responde a una metodología excepcional, sino a una línea de trabajo sostenida. “No estamos inventando nada nuevo. Nos diferencia la exigencia que tenemos los profesores y que la academia nos permite tener con los jugadores. Ellos saben que están ahí porque quieren llegar al fútbol profesional”, afirma.

Una academia selectiva

Captadores nació en 2013, hoy cuenta con sedes en Estación Central, Peñalolén e Independencia. Desde su origen, la academia se definió como un espacio de alto rendimiento y de carácter selectivo. “Siempre fue con la idea de aportar al fútbol formativo nacional y de ser un trampolín para que los mejores jugadores pudieran insertarse en cadetes de equipos profesionales”, explica Tagle.

La academia realiza procesos de prueba con más de un filtro. En la primera etapa, los postulantes juegan partidos de al menos 25 a 30 minutos en su posición natural. “Eso marca la diferencia, porque en ese tiempo sí puedes ver si el jugador reúne condiciones”, dice Tagle. Luego, los seleccionados entrenan con las categorías de la academia durante una semana o más, antes de ser incorporados de manera definitiva.

El modelo responde, según su director general, a una percepción crítica del sistema de captación en Chile. “Siempre he sentido que hay muchos contactos y pitutos en el fútbol formativo, que las pruebas a veces son masivas y se observa muy poco rato a los niños. Sentíamos que hacía falta una academia que entregara oportunidades reales a jóvenes con potencial”, señala.

El equipo chileno ganó en la categoría Sub 14. Foto: @captadoresfc

Casos de inserción profesional

Desde su creación, más de 25 jugadores formados en Captadores han llegado a equipos profesionales. Algunos han debutado o entrenan regularmente con planteles de primera división en Chile. “Tenemos jugadores en distintos clubes del país y también en el extranjero. Hoy varios ya están alternando con los primeros equipos”, detalla Tagle.

El foco, explica, no es competir de manera permanente con los clubes, sino preparar a los jugadores para que puedan dar el salto. “La idea nunca fue retenerlos en la academia, sino nivelarlos para que puedan insertarse en equipos profesionales”, agrega.

Sebastián del Río llegó a Captadores en 2022, tras formarse y trabajar en España durante cuatro años. Estudió para entrenador en Madrid y trabajó en fútbol juvenil, enfrentando en competencias formativas a equipos como Real Madrid y Atlético de Madrid. “Allá la diferencia principal no es tanto técnica o táctica a esta edad, sino de infraestructura y de organización de la competencia”, explica.

Según el DT, en el sistema español compiten escuelas, colegios y clubes dentro de una misma estructura de ligas, organizadas por nivel deportivo. “Eso permite mayor roce y que los jugadores puedan ser observados por clubes grandes. Obliga a que todos se profesionalicen un poco más”, sostiene.

Tagle, por su lado, apunta a una falta de estructura en el trabajo formativo de los clubes chilenos. “Muchos equipos ven el fútbol formativo más como un gasto que como una inversión. No se paga bien en divisiones menores y eso desincentiva a entrenadores a trabajar ahí”, afirma. A su juicio, tampoco existe una política clara de transición entre las categorías juveniles y el primer equipo. “Muchas veces se refuerzan puestos donde hay jugadores con proyección en casa y eso les tapa el camino. Falta una coordinación real entre el fútbol formativo y el plantel profesional”, añade.

En ese escenario, el título en la Uruguay Cup aparece como un hito que excede el resultado deportivo. Para ellos funciona como una validación de su modelo de trabajo y como una vitrina para sus jugadores en un torneo que concentra a cadetes de clubes profesionales del continente. Un logro que, por primera vez en tres décadas, saca el trofeo del eje Uruguay-Argentina.