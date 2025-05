La historia de la UC le cae encima a Tiago Nunes por la derrota ante la U

Universidad Católica sufrió una sensible derrota ante Universidad de Chile. El cuadro azul se impuso por la mínima con un agónico gol en el séptimo minuto del encuentro, tras un grosero error de Tomás Asta-Buruaga aprovechado por Rodrigo Contreras. La U se quedó con el duelo más tradicional del fútbol chileno, el primero en llegar a 200 encuentros en Primera División.

Los cruzados padecieron un tropiezo inesperado, sobre todo por cómo se había dado el encuentro. La UC salió los primeros minutos a apretar, pero con el paso del tiempo se replegó. La disposición fue más bien defensiva que propositiva. Fue un equipo aplicado, que no pasó mayores sobresaltos ante un elenco azul sin claridad en el último tercio. Sin embargo, todo quedó en nada en el cierre.

Por otra parte, la poca ambición ofensiva fue evidente. Fernando Zampedri, el tetragoleador del balompié criollo, se vio en soledad. Los cruzados intentaron poco y nada, en una propuesta contraria tanto a la historia como al contexto, pues un triunfo los hubiese dejado como líderes exclusivos de la Liga de Primera. También llegaban antecedidos por una abultada goleada sobre Everton, por 6-0. Toda esa profundidad y afán ofensivo ante los ruleteros, no se reflejó en el Clásico Universitario.

La conformidad de Nunes

Pese a que se vio algo más de intención en los laicos a la hora de salir a buscarlo, aunque no con mucho éxito, en la UC insistieron en el buen planteamiento de Tiago Nunes. El propio técnico brasileño se encargó de justificar lo realizado por su escuadra.

“Yo estoy bastante satisfecho con el rendimiento de mi equipo hoy, sobre todo por el contexto del partido y el rival que nos tocaba. Hoy jugamos contra el equipo que es el líder de su grupo en Copa Libertadores; la mejor versión de la U en los últimos dos años que al final no logró generar nada. Lo controlamos defensivamente, y en los primeros 30 minutos tuvimos aproximaciones claras”, comenzó señalando en la conferencia de prensa posterior al compromiso.

Nunes aseguró que el planteamiento estuvo en la misma línea que lo propuesto por Universidad de Chile. “Muchos preguntan a qué vino a jugar Católica, pero yo preguntó a qué jugó la U. Circularon el balón y tiraron centros al área. No es una crítica a la U, pero no se puede atribuir el resultado a una presión del rival que no existió”, continuó.

El conformismo de Nunes tras la derrota fue ampliamente cuestionado por Osvaldo Hurtado, referente cruzado. "Yo creo que lo más malo del partido y de los resultados son las declaraciones de conformidad tras haberle cedido todo el espacio a Universidad de Chile. Uno puede cerrar, pero también abrir espacios para poder ganar, no estamos ocupados solamente de cerrar", aseguró Arica, en diálogo con El Deportivo.

“Eso fue lo que más me llamó la atención, la declaración de Católica. Por eso, no había escuchado nunca, independientemente del juego, una declaración así después de un partido de una derrota de un técnico de la Católica: ‘Estoy contento porque le cerramos el espacio al mejor equipo que está jugando en este momento’”, complementó el otrora delantero.

¿El fin de la era Nunes?

Otro histórico de Universidad Católica también realizó su análisis del momento de los cruzados y se lanzó contra Tiago Nunes. “Estamos fuera de cualquier competición internacional. El año pasado fue desastroso el torneo para Universidad Católica y este año hemos arrancado como terminamos el año pasado. Ahora, aún así se obtuvo algunos resultados, ganamos el otro día por goleada, pero hemos regresado a nuestra triste realidad”, indicó Jorge Aravena, también en conversación con El Deportivo.

“Es que ya no se dio el año pasado y hace dos o tres torneos que no se viene dando. Terminamos siendo un participante más del campeonato y Católica no puede estar para participar, no se puede conformar con eso, tiene que estar para competir por el torneo”, añadió el Mortero.

El zurdo continuó con sus cuestionamientos al brasileño. “El proceso de Nunes... el año pasado terminamos a duras penas el campeonato. Arrancamos este año quedando eliminado de Copa Sudamericana, quedando eliminado de Copa Chile. El campeonato ha sido tan tan irregular que llegó la posibilidad de que la Católica en algún momento fuera puntera sin empujar bien”, indicó.

“La Católica no puede esperar nada. La Católica tiene que accionar para ser campeón. Ya lleva un año y los resultados no han sido lo que todos los de la Católica esperamos. Le ganamos a Everton 6 a 0 y Everton volvió a perder. No es que le ganamos a un puntero. Católica no tiene ningún margen, la Católica tiene que accionar para ser competitiva y luchar por el campeonato. No podemos estar esperando los últimos partidos a ver si la Católica levanta, no. Tiene que ser ahora, ya. Y no de ahora, desde el inicio del campeonato”, sentenció.

Arica Hurtado también cuestionó la diferencia entre el triunfo contra Everton y la derrota ante la U. “Fue un partido irregular. Veníamos de un partido con un abultado. y ayer en el Clásico se terminó perdiendo en el último minuto. Yo me esperaba que después de ese resultado se pudiera consolidar un poco más el equipo, pero no fue así, fue muy distante el partido anterior con el del domingo. Ha sido la tónica del año”, dijo.

Eso sí, fue más cauto a la hora de pedir la salida de Nunes. “Tagle ha sido claro, no están para cambiar el técnico. No hay mucho que decir. El club manda, el club decide, la gente está a cargo tiene esa responsabilidad, nada más. Uno no puede exigir un cambio porque no estoy dentro del club y no lo manejo”, sentenció.