La noche para el olvido de Tomás Asta-Buruaga

Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica Fecha 10, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad Catolica , Tomas Asta-buruaga controla el balon durante el partido de primera division disputado en el Estadio Nacional, en Santiago de Chile. 03/05/2025 Pepe Alvujar/Photosport Football, Universidad de Chile vs Universidad Catolica 10th turn, Division League 2025. Universidad Catolica’s player Tomas Asta-buruaga, is pictured during the first division match at the National Stadium, in Santiago, Chile. 03/05/2025 Pepe Alvujar/Photosport

