Tiago Nunes y el colapso de la UC sobre el final: “El principal responsable soy yo; no tengo nada que reprocharles”

La UC dejó escapar sobre el cierre el empate ante la U en el Clásico Universitario. En la edición número 200 entre ambos elencos estudiantiles, Rodrigo Contreras aprovechó un desplome defensivo de los cruzados y marcó el único tanto del partido en la última acción.

En el análisis general del trámite, el triunfo parece meritorio para los laicos, que lo buscaron con más ganas que el rival desde el inicio. Sin embargo, desde la vereda de los de la precordillera, no lo piensan así.

Tiago Nunes, en conferencia de prensa posterior al duelo, abordó la presentación de sus pupilos, dejando en claro que tuvieron ocasiones para llevarse la victoria. “Yo estoy bastante satisfecho con el rendimiento de mi equipo hoy, sobre todo por el contexto del partido y el rival que nos tocaba. Hoy jugamos contra el equipo que es el líder de su grupo en Copa Libertadores; la mejor versión de la U en los últimos dos años que al final no logró generar nada. Lo controlamos defensivamente, y en los primeros 30 minutos tuvimos aproximaciones claras”, partió diciendo.

En esa línea, el brasileño mencionó que el planteamiento en el Estadio Nacional estuvo a la par de lo que mostró el local. “Muchos preguntan a qué vino a jugar Católica, pero yo preguntó a qué jugó la U. Circularon el balón y tiraron centros al área. No es una crítica a la U, pero no se puede atribuir el resultado a una presión del rival que no existió”, agregó.

Seguido de esto, el entrenador restó de culpas a sus jugadores -sobre todo a Tomás Asta-Buruaga, quien cometió el error en la recta final del juego- y asumió la culpa. “No nombro a Asta-Buruaga, acá todos ganamos y perdemos juntos. El principal responsable soy yo, porque soy yo el que plantea el partido. Cualquiera podría haber fallado. Si (Sebastián) Arancibia estuviese un centímetro adelante o atrás. Hay miles de cosas que pudieron suceder. Mis jugadores saben cómo preparar la semana, no tengo nada que reprocharles“, cerró.