La implacable autocrítica de José Luis Sierra ante la crisis de Unión Española

Unión Española atraviesa una compleja crisis. El conjunto hispano fue goleado en el Santa Laura por Everton, otro elenco que marcha en las últimas posiciones de la Liga de Primera. Fue un duro 3-0, que entierra al elenco dirigido por José Luis Sierra.

El cuadro de Independencia marcha en la penúltima ubicación del Campeonato Nacional, con seis unidades en diez encuentros, una más que Deportes Iquique, que está en el fondo de la tabla.

En detalle, acumulan cuatro derrotas seguidas únicamente en el torneo chileno. En Copa Sudamericana, en tanto, están eliminados a falta de una fecha, con pobres dos puntos. Solamente continúan con opciones en la Copa Chile, certamen en el que se instalan en el segundo puesto, con chances de avanzar a octavos de final.

El análisis del Coto

El pésimo semestre de los hispanos golpeó en Independencia. De hecho, tras la dura derrota sufrida ante Everton, Sierra realizó una particular autocrítica. “Seguramente, hoy, para los hinchas, debo ser el peor técnico de la historia de Unión Española”, indicó en conferencia de prensa. Eso sí, prefirió no referirse a una posible salida. “Lo que yo pueda hablar al respecto sobre mi continuidad o no, no lo haré con la prensa”, dijo.

El Coto continuó con su análisis. “Mis aspiraciones eran otras antes de llegar a Unión Española. Lo único que le puedo decir a los hinchas es que estén tranquilos porque cualquier decisión que yo tome, será considerando lo mejor para el club”, aseguró.

“Si hubiese sido otro club, en la misma circunstancia, no hubiese aceptado el llamado. Tengo una doble responsabilidad en Unión Española. Cualquier decisión que yo tome va a pasar por el bien de Unión, eso yo lo pongo por delante”, sentenció.

Por otra parte, Sabino Aguad, gerente deportivo del club hispano, también se sinceró sobre el complejo momento. “No es fácil hacer cambios, no podemos pensar en eso. No veo que se salga de esta situación por traer a otro entrenador”, comenzó señalando a Rumbo Deportivo.

“Es difícil cuando tienes siete jugadores lesionados. Hay que confiar en que esto se puede sacar adelante con lo que hay”, cerró.