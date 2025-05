“Se acercaba la fecha y yo transpiraba”: Emiliano Vecchio entrega nuevos detalles del día que fingió la muerte de su hermano

Emiliano Vecchio suele hacer noticia por sus actitudes fuera de la cancha. En Chile es recordado por sus dos pasos en Unión Española y su estadía en Colo Colo, donde tuvo buenos rendimientos. Pero también por ser un jugador atípico, con decisiones poco comunes. Por ejemplo, en su primer paso por el cuadro hispano, decidió decirle a José Luis Sierra que había muerto su hermano, para poder viajar a su matrimonio. “Fue una locura... en ese momento era muy joven y decido casarme con Anabella”, recordó el volante en entrevista con el medio Clank.

Según explicó el mediocampista, la situación se dio por modificaciones en el calendario de la ANFP. “Chile manda la planificación de cuando terminaba el torneo y comenzaba el otro y yo, claramente, lo pongo en el medio. En ese momento mi representante me ayudó. Pagué toda la fiesta, hice todo. Pero 15 días antes cambian la programación y me meten una fecha en el casamiento”, expuso.

Vecchio tuvo dos pasos por Unión Española. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En esa línea, Vecchio comenta que fue parte del temor de la juventud. “Yo hoy voy y digo, ché, Coto, me tengo que casar, que juegue otro... pero en ese momento no sabía que decir. Se acercaba la fecha y yo transpiraba. El día antes le digo que falleció mi hermano”, señaló.

“Una locura... me fui a Argentina, me casé y todos se enteraron a los dos segundos. Yo, un inconsciente”, añadió.

En su retorno a Chile, el volante tuvo que lidiar con el enojo de Sierra, quien lo marginó por algunos partidos. “Yo vuelvo, estaba en un muy buen momento y me querían los otros equipos de Santiago. El Coto me quería echar. Me dijo, ‘mira, te voy a poner un mes en penitencia y después vemos’. Estaba muy enojado, pero me dijo que no me podía echar”, apuntó. “Mi hermano me quería matar, me preguntaba que por qué él. Tenemos 200 familiares”, añadió.