La patrulla juvenil de los azules pasó la prueba pese a la derrota en Argentina

En la derrota de la U ante San Lorenzo, el equipo chileno presentó 7 jugadores formados en casa para afrontar un duelo difícil, apremiado por la pandemia de Covid-19. Un escenario que no es el ideal, sobre todo porque Rafael Dudamel debió echar mano a lo mejor de las inferiores del cuadro azul para afrontar el partido, incluidos dos debutantes absolutos: los zagueros Bastián Ubal y Daniel Navarrete.

Pese a la derrota, los chicos aprobaron el importante testeo. Así coincidieron tres formadores: José Sulantay, Rogelio Delgado y Mariano Puyol; quienes destacaron el coraje y la personalidad de los juveniles.

“Fue un equipo corajudo. No hay nada que reprochar, sobre todo por el compromiso con la camiseta. El fútbol va a aparecer después. Me gustó su impronta. Es bueno para el club y para ellos. Los conozco a casi todos y se entregaron pro completo. Me dejó muy contento. Ver que muchachos que llevan años de formarse en el club pudieron cumplir su sueño, con mucho carácter y compromiso con la camiseta y con ellos mismos”, destacó Puyol, ex técnico de inferiores del elenco universitario.

Además, el ex volante de los universitarios abogó para que los juveniles sigan teniendo espacios en el primer equipo, ya que “tenemos que seguir apoyándolos y que tengan estos espacios para que puedan instalarse en el primer equipo. Por lo que son, por lo que han luchado. El de ayer era un partido complicado. Los destaco a todos ellos, a nadie en especial. Sobre todo, porque se fortalecieron entre ellos mismos. Hay algunos con muchas condiciones”.

Una opinión similar a la de Rogelio Delgado, ex zaguero del cuadro estudiantil y actual sostenedor de un colegio en Paraguay. El guaraní no quiso darle rótulos al trabajo de los chicos, pero destacó el bagaje que le pueden dar esos partidos, aunque reconoció que no es lo “ideal”.

“Lo honroso se empareja más con los equipos chicos, no con los grandes, como la U. Ese no es el adjetivo que yo ocuparía para lo que hicieron estos muchachos. Por el lado de los chicos es una experiencia riquísima. Siempre es más importante que esta experiencia sea placentera por el hecho de ganar, pero todo esto será un aprendizaje. Lo ideal es que crezcan en un ambiente ganador, en la convicción y la mística por vencer, que lo reciban de los jugadores más experimentados. Las circunstancias acompañaron en ese aspecto, pero hay que tratar de canalizarlas de la mejor manera”, aseguró el ex defensor de Independiente.

José Sulantay, en tanto, sintoniza con la opinión del paraguayo. Sin embargo, también destacó la decisión del técnico de los azules, Rafael Dudamel, para atreverse a colocar a jugadores tan jóvenes para un duelo trascendental como el de Copa Libertadores.

“No es lo ideal que los hagan debutar en esta situación, porque los cadetes ni siquiera han tenido competencia en el último año. Ir a pelear una copa en Argentina no es lo mejor para estos chicos. Felicito su personalidad. Era lógico que lucharan, con eso me dejaron claro lo que pueden llegar a hacer. Estos chicos, que pusieron la cara, son un ejemplo para todos los demás jóvenes, habla de hasta donde se puede llegar con sacrificio y esfuerzo. Habla que en Chile hay condiciones, que tenemos materia prima. También felicito a su técnico Rafael Dudamel. Había que jugársela, a veces los DT son muy egoístas en ese aspecto y este no fue el caso. Se la jugó con este equipo, lo encaró de buena manera. En la U deben estar conformes, porque tienen un gran proyecto a futuro”, explicó el ex delantero coquimbano.

Ejemplo formador

Pero la utilización de jugadores tan jóvenes pone otra vez de manifiesto la importancia de las divisiones inferiores. Según explican los expertos, lo ideal es que este proceso se perpetúe en el tiempo para que el proceso dé prontamente frutos.

“La U siempre ha tenido buenas inferiores y es importante que este trabajo tenga una estabilidad en el tiempo, porque los espacios se van a ir dando. Hay que preocuparse como institución”, destacó Puyol, ex formador de los azules.

Un capítulo especial para el paraguayo Delgado, quien forma jóvenes en un colegio guaraní con un claro objetivo deportivo. Para el ex zaguero que mora en la ciudad de Limpio, tiene claro que los objetivos de los clubes y los jóvenes para llegar al éxito, tanto para la U como para el resto de los clubes, es la formación integral de sus figuras emergentes.

“Cada día es más importante educar bien a los juveniles. Todo talento necesita de un buen escenario para formarse, estímulos, la metodología de trabajo que hoy exige el nivel profesional. La U lo ha tenido siempre, experiencias ricas. El equipo no se puede apartar de ese camino. Por eso es necesario ejemplificar con el gran Marcelo Salas, que obliga a la U a trabajar cada día mejor en el aspecto formativo. Los talentos siempre necesitan de este escenario, no llegan espontáneamente, es demasiado importante el corazón y la cabeza. El potencial hay que desarrollarlo. La irrupción de jugadores como Salas le obliga a la U trabajar con excelencia en las divisiones inferiores. En este tiempo, tanto en mi colegio como en los clubes que asesoro, me he dado cuenta que más que en cualquier otro tiempo es necesario un desarrollo de excelencia”, comentó el ex ayudante técnico de Colo Colo.

Análisis general

Sulantay, formador de la llamada Generación Dorada, analizó también la impronta de los juveniles, sobre todo en puestos clave con en el bloque defensivo del elenco universitario, que debió a enfrentarse a un equipo que propuso mucha fricción.

“A todos los vi con algo especial, sería injusto poner uno sobre otro. Claro que los jugadores mayores de San Lorenzo les metieron duro. En ese sentido los experimentados siempre tienen una ventaja, sobre todo por el físico, porque los años pesan, sobre todo en partidos como estos. Me gustó mucho la personalidad de Simón Contreras, aunque es uno de los juveniles que más partidos tiene. El central Bastián Ubal anduvo bien por arriba, pese al primer gol, aunque para mí hay un codazo en la espalda en el desplazamiento que le hace Franco di Santo. Los laterales, Daniel Navarrete en la derecha y Marcelo Morales en la izquierda, anduvieron bien en general, supieron aguantar la presión de jugar en una cancha complicada”, aclaró el DT de la Roja Sub 20 en los mundiales de Holanda 2005 y Canadá 2007.