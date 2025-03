La potente crítica de David Pizarro a los futbolistas modernos.

Este jueves no solo celebró el Real Betis de Manuel Pellegrini en la Conference League. Otro elenco que avanzó a la ronda de los cuartos de final fue la Fiorentina tras imponerse a Panathinaikos en casa.

Este duelo fue seguido de cerca por uno de los exfutbolistas de los violetas: David Pizarro. El ex seleccionado nacional estuvo presente para ver este duelo, instancia en la que aprovechó de hablar de distintos temas relacionados con Fiorentina.

“Cuando falta continuidad surgen otros problemas, y eso es lo que le está pasando a la Fiorentina. Vi el partido contra el Lecce y no me gustó, luego conociendo el paladar del florentino sé que no aprecia lo que está viendo”, comentó en diálogo con Radio Bruno de Italia.

Por otro lado, Pizarro aprovechó de referirse al tipo de relación que tienen en la actualidad los futbolistas con los hinchas, realizando una comparación con lo que él vivió en Italia en su paso por el Viejo Continente.

“Para mí lo normal era ir a hablar con el carnicero, ahora eso ya no se hace. En Roma hacían bromas sobre mí como: ‘Guau, eres tan pequeño, oh’, en Udine bebí prosecco (vino blanco) con los aficionados después del partido”, confesó.

“Ahora ya no hay contacto. Los jugadores miran lo que dicen en las redes sociales y lo anteponen a lo que dice el entrenador o su compañero de equipo”, concluyó Pizarro.

Ídolo de Fiorentina

El paso de David Pizarro por la Fiorentina no pasó desapercibido. En 2020 el formado en Santiago Wanderers fue escogido para integrar el equipo de la década del club.

El fantasista ganó la votación para ser el mediocampista defensivo en una formación que cuenta con cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros.

Cabe recordar que el formado en Santiago Wanderers defendió la camiseta de la Fiorentina entre los años 2012 y 2015, antes de terminar su carrera profesional en Universidad de Chile.