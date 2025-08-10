SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador

En Valdivia, el conjunto nacional arrolló al equipo centroamericano, por un marcador de 98-47. Este domingo volverán al terreno de juego para medirse con Cuba, en la final del cuadrangular.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
La selección chilena de básquetbol arrasó con El Salvador en el Preclasificatorio al Mundial 2027.

La Selección nacional de básquetbol continuó con su largo camino al Mundial de Qatar 2027 con una aplastante victoria en el Preclasificatorio de las Américas. En un Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia repleto, el combinado chileno no dejó espacio a las dudas y arrasó con una paliza a El Salvador.

La victoria de Chile quedó más que clara desde el salto inicial. Y es que transcurridos las primeras acciones del partido, los pupilos de Juan Manuel Córdoba arrasaron con los centroamericanos y les plasmaron un parcial de 8-0.

El equipo salvadoreño, por su parte, parecía perdido, sin poder detener las transiciones del quinteto nacional, ni tampoco para lograr generar circuitos de juego propios. De hecho, solo consiguieron anotar escasos seis puntos en el primer periodo, contra los 23 de la Roja.

En el segundo cuarto el dominio no solo continuó, sino que también se aumentó. El conjunto criollo, liderado por el pívot Nicolás Carvacho, arrolló a su rival en todos los ámbitos posibles: desde el cerco reboteador hasta la línea de tres puntos. De esta manera, incrementaron la cuenta y se fueron al descanso con un categórico marcador de 47-14.

Con las 33 unidades de diferencia, el complemento sirvió para que el estratega probara alternativas en el banquillo. Así, estos jugadores demostraron sus cualidades y elevaron las cifras a un definitivo 98-47.

Gracias a este resultado, la Selección chilena queda en buena posición para llevarse uno de los cuatro cupos que completarán el cuadro superior de 16 países americanos que buscarán las 7 plazas rumbo al certamen planetario de 2027. Este domingo, de hecho, vuelven al terreno de juego para medirse con Cuba, en la lucha para quedarse con el primer lugar de la zona.

Lee también:

Más sobre:BásquetbolPolideportivoLa Roja de BásquetbolSelección chilena de básquetbolFIBA

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Jason Momoa: “Realmente triunfo en el caos. Necesito hacer diez cosas a la vez. Es mi forma de funcionar”

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

Vallejo refuta a Desbordes y asegura que la intervención en barrio Meiggs comenzó “al menos en 2022″

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Marcel confirma que sumarios contra funcionarios que hicieron mal uso de licencias continúan, incluso si ya fueron desvinculados

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión Española por TV y streaming

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Qué tramos de la CicloRecreoVía se suspenderán este domingo por trabajos en el Puente Lo Saldes

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente
Chile

Dirección del Trabajo autoriza reinicio parcial de operaciones en mina El Teniente tras fatal accidente

PPD celebra su Consejo Nacional: ratifican respaldo a Jara y apuesta por lista parlamentaria única

Alertan por precipitaciones con isoterma cero alta en La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

El verdadero tesoro de la minería
Negocios

El verdadero tesoro de la minería

La fórmula Nvidia: Cómo convertir a Trump de enemigo en aliado

Sueldo mínimo para ingresar a isapres casi se duplica en cinco años

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?
Tendencias

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador
El Deportivo

La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador

Antes de visitar a la U por la Sudamericana: el Independiente de los chilenos mastica un empate ante River

Joaquín Niemann tiene un leve repunte y Mito Pereira se ilusiona en el LIV de Chicago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly
Cultura y entretención

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

El final de la disputa familiar por la herencia de Pedro Lemebel y su regreso a librerías chilenas

Britpop: a 30 años de uno de los últimos grandes fenómenos de la música y cómo impactó en Chile

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin
Mundo

La UE y potencias europeas piden a Trump que tenga en cuenta a Ucrania en su reunión con Putin

Cristina Fernández arremete contra Javier Milei: “A vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Casa Rosada”

Como representante adjunta de EE.UU ante la ONU: Trump nombra a Tammy Bruce, expresentadora de Fox News

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?