La Roja de básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador

La selección chilena de básquetbol arrasó con El Salvador en el Preclasificatorio al Mundial 2027.

La Selección nacional de básquetbol continuó con su largo camino al Mundial de Qatar 2027 con una aplastante victoria en el Preclasificatorio de las Américas. En un Coliseo Municipal Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia repleto, el combinado chileno no dejó espacio a las dudas y arrasó con una paliza a El Salvador.

La victoria de Chile quedó más que clara desde el salto inicial. Y es que transcurridos las primeras acciones del partido, los pupilos de Juan Manuel Córdoba arrasaron con los centroamericanos y les plasmaron un parcial de 8-0.

El equipo salvadoreño, por su parte, parecía perdido, sin poder detener las transiciones del quinteto nacional, ni tampoco para lograr generar circuitos de juego propios. De hecho, solo consiguieron anotar escasos seis puntos en el primer periodo, contra los 23 de la Roja.

En el segundo cuarto el dominio no solo continuó, sino que también se aumentó. El conjunto criollo, liderado por el pívot Nicolás Carvacho, arrolló a su rival en todos los ámbitos posibles: desde el cerco reboteador hasta la línea de tres puntos. De esta manera, incrementaron la cuenta y se fueron al descanso con un categórico marcador de 47-14.

Con las 33 unidades de diferencia, el complemento sirvió para que el estratega probara alternativas en el banquillo. Así, estos jugadores demostraron sus cualidades y elevaron las cifras a un definitivo 98-47.

Gracias a este resultado, la Selección chilena queda en buena posición para llevarse uno de los cuatro cupos que completarán el cuadro superior de 16 países americanos que buscarán las 7 plazas rumbo al certamen planetario de 2027. Este domingo, de hecho, vuelven al terreno de juego para medirse con Cuba, en la lucha para quedarse con el primer lugar de la zona.