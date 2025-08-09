SUSCRÍBETE
La Tercera
El Deportivo

Con un nuevo choque entre Stephen Curry y LeBron James: la NBA anuncia los partidos inaugurales y de Navidad

El arranque de la mejor liga de básquetbol en el mundo estará marcado por el enfrentamiento entre los emblemas de Golden State Warriors y Los Angeles Lakers. Asimismo, la celebración de las Pascuas contará con cinco atractivos cotejos.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Oklahoma City Thunder animará el debut de la NBA 2025/26.

La NBA empieza a trazar el rumbo para la temporada 2025/26. Con la reciente consagración de los Oklahoma City Thunder todavía en la memoria, la mejor liga de baloncesto en el mundo definió los compromisos que animarán las fechas más importantes del calendario.

El debut, precisamente, contará con la presencia de la franquicia defensora del título. OKC se enfrentará en el estreno ante Houston Rockets, el 21 de octubre. ¿Lo particular de este encuentro? Kevin Durant, vistiendo la indumentaria de los texanos, volverá al equipo que lo vio brillar hace más de una década y será testigo privilegiado de cómo el conjunto del trueno colgará el primer banderín de su historia en el techo del Paycom Center.

El segundo partido estelar que marcará el arranque de la campaña tiene que ver con un choque de colosos. Stephen Curry, con Golden State Warriors a sus espaldas, se enfrentará cara a cara a LeBron James y Los Angeles Lakers. El duelo entre los emblemas de la liga también tendrá el componente de la presencia de Luka Doncic, que renovó recientemente su contrato con los oro y púrpura y que buscará ir por todo en la Conferencia Oeste.

Felices fiestas

La revelación del calendario también contó con el anuncio de los cinco compromisos que tendrán lugar el 25 de diciembre, es decir, en plena celebración de Navidad.

El primero de los partidos de la jornada será la única que contará con equipos de la Conferencia Este. Los New York Knicks recibirán en el Madison Square Garden a los Cleveland Cavaliers, elenco que terminó en la primera casilla el año anterior. Este duelo estará protagonizado por Jalen Brunson y Karl Anthony Towns, por el lado de los de la Gran Mazana; mientras que Donovan Mitchell, Evan Mobley y Jarrett Allen, comandarán la vereda de los de Ohio. Partidazo.

En el segundo turno estarán los San Antonio Spurs contra Oklahoma City Thunder. Aquí sobresale, sin lugar a dudas, el cara a cara entre Victor Wembanyama y Shai Gilgeous Alexander, último MVP del certamen.

Seguido de esto, aparecen los Houston Rockets visitando a los Lakers en el Crypto.com Arena. Nuevamente, Durant será protagonista por un lado, y King James hará lo propio desde el otro.

En cuarto lugar, salen a la cancha los Dallas Mavericks frente a Golden State Warriors. Aquí será interesante la aparición de Cooper Flagg, novato estrella que fue elegido por los Mavs en la primera casilla del Draft 2025.

Por último, las festividades las cierran los Minnesota Timberwolves visitando a los Denver Nuggets. Anthony Edwards vs. Nikola Jokic. Planazo.

