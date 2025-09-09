SUSCRÍBETE
La Roja no entusiasma: así luce el Estadio Nacional a menos de una hora del partido entre Chile y Uruguay de Marcelo Bielsa

El recinto de Ñuñoa no estará a su máxima capacidad en el enfrentamiento ante la Celeste. La Selección fue castigada en su aforo y la gente no compró en masa los boletos a la venta.

La Roja no entusiasma. A menos de una hora del partido ante el equipo de Marcelo Bielsa, el Estadio Nacional permanece con poca gente en las tribunas. El recinto de Ñuñoa no contará con aforo completo debido a un castigo por cánticos racistas en el duelo ante Argentina. Sin embargo, tampoco se ha llegado a la cifra de boletos puestos a disposición.

En esta ocasión, y como ha sido la tónica en los últimos enfrentamientos de la Selección, la ANFP colocó algunas pancartas llamando a la gente a no proferir dichos discriminatorios.

“No más cantos discriminatorios. Sanción de cuatro años. Estamos sancionados por cantos discriminatorios”, se lee en los lienzos colocados en el sector de galería.

La prueba del Nacional

En esta ocasión, la jornada en el Estadio Nacional trasciende lo estrictamente deportivo, ya que la Roja ya tiene definido su destino en las Eliminatorias. Para el Comité Organizador Local del Mundial Sub 20, el partido se convierte en la evaluación final del reducto de Ñuñoa. Aunque el recinto ha sido usado anteriormente por Universidad de Chile en torneos locales, este encuentro permitirá probar en condiciones de máxima exigencia la logística.

Se remodelaron los 14 camarines, se incorporó una enfermería exclusiva para controles de doping y se realizaron ajustes en baños, pasillos y zonas de tránsito, todo con miras a facilitar dobles jornadas de competición y la circulación de selecciones y público.

El partido ante Uruguay funcionará como ensayo general, permitiendo observar con detalle la operatividad de accesos, evacuación, controles de seguridad y servicios sanitarios.

La formación de la Roja

En este partido debuta Emiliano Ramos y también ingresan Rodrigo Echeverría y Javier Altamirano, quienes no fueron titulares en el encuentro anterior contra Brasil. El once inicial está compuesto por Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Ben Brereton y Emiliano Ramos.

El equipo enfrenta la cita con varios contratiempos físicos que han afectado a cuatro jugadores durante la última semana de entrenamientos. Darío Osorio y Benjamín Kuscevic sufrieron lesiones musculares que los dejaron fuera de partidos recientes, mientras que César Pérez sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y Bruno Barticciotto presentó molestias que lo mantuvieron bajo observación, impidiéndole estar en el banco frente a Uruguay.

