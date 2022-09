La Roja Sub 20 choca con la realidad: Inglaterra domina y supera al equipo de Ormazábal en su estreno en Murcia

El desafío para la selección chilena Sub 20, en el inicio del Costa Cálida Supercup, que se disputa en Murcia, es mostrar en cancha el trabajo de Patricio Ormazábal a cargo del combinado juvenil y también exigirse ante elencos de otro nivel. El arranque del cuadrangular amistoso dejó más inquietudes que certezas para el conjunto nacional, tras perder con claridad por 3-0 ante Inglaterra.

Generalmente, chocar ante escuadras de una estirpe superior sirve. Y la Roja, cuyo foco está en el Sudamericano de la categoría del próximo año, se enfrentó nada menos que con la vigente campeona de Europa Sub 19. El combinado de los Tres Leones, ya clasificado al Mundial Sub 20 de Indonesia 2023, superó a Israel en la final, que se disputó en julio. Esas diferencias entre uno y otro quedaron de manifiesto en la cancha del Pinatar Arena. Un baño de realidad.

Ormazábal dispuso inicialmente un 4-3-3, estacionando a Darío Osorio como puntero derecho. El talentoso jugador de la U, pese a que no explota todo su potencial cuando se le encasilla en un sector específico, fue el único que intentó algo en materia ofensiva. Le ha servido su mayor continuidad en el primer equipo. La diferencia entre la Joya y el resto se hizo evidente. Osorio acompañó en ofensiva, en un inicio, a Esteban Calderón y Gabriel Norambuena.

En la faceta defensiva, Chile se vio permeable ante un cuadro inglés más veloz y con mayor dinámica. Cada avance británico, sobre todos por las bandas, provocaba un dolor de cabeza en la defensa. Maicol León y Daniel Gutiérrez, los respectivos laterales, lo pasaron mal particularmente durante los 45′ iniciales. De hecho, los dos primeros tantos ingleses llegaron por afuera.

De manera prematura, el elenco que dirige Ian Foster dejó de manifiesto la superioridad sobre la oncena chilena. Diez minutos de juego y el ariete Liam Delap abre la cuenta, conectando un centro del incisivo zurdo Sam Iling-Junior. Chile no solo sufría por las bandas, sino que además le costaba elaborar en el medio. Casi toda la construcción de juego que intentó hacer la Roja pasó por el pie izquierdo de Osorio.

En los 23′, llegó el 2-0 para Inglaterra, obra del lateral Daniel Oyegoke, quien sacó un potente zurdazo tras una lucida jugada personal. Recién en los 35 minutos llegó el primer remate al arco de los chilenos. De Osorio, por cierto. Luego, en los 38′, un tiro de Jeison Fuentealba obligó a una estirada del meta Harvey Davies. Poco más hizo la escuadra roja en el área contraria.

Para el segundo lapso, Chile se paró más arriba en la cancha, intentando mejorar aquello que no tuvo en el primero. Sin embargo, ese afán se fue esfumando, porque Inglaterra no perdió el control del juego. Más allá de los numerosos cambios en su equipo, el estilo fue el mismo. El ingreso de Renato Huerta por Manuel Lolas hizo que Darío Osorio se fuera más al medio. Luego, entró el ariete Sebastien Pineau, quien aún debe decidirse entre la Roja y Perú. Fue muy poco asistido, por lo tanto no se puede sacar mayores conclusiones acerca de su utilidad en el equipo.

En los 63′, llegó el 3-0 inglés, mediante Sam Edozie, con un tiro de frente a la portería del colocolino Eduardo Villanueva. El panorama estaba definido. Y así terminó.

El próximo desafío de la Sub 20 de Pato Ormazábal será este sábado, ante su par de Australia. Posteriormente, cerrará su participación en el certamen que se desarrolla en el Pinatar Arena el martes 27, ante Marruecos.

Ficha del partido

Inglaterra 3: H. Davies; D. Oyegoke (61′, E. Ingram), R. Edwards (46′, R. Welch), A. Scott (80′, C. Patiño), C. Doyle; C. Chukwuemeka, F. Burns (46′, T. Iroegbunam), S. Edozie (71′, M. Ebiowei); A. Ramsey (80′, J. Balagizi), L. Delap (71′, D. Scarlett) y S. Iling-Junior (61′, H. Vale). DT: I. Foster.

Chile 0: E. Villanueva; M. León, T. Avilés (75′, P. Guajardo), D. Fiamengo, D. Gutiérrez (68′, Y. Salazar); J. Fuentealba, C. Castillo, M. Lolas (46′, R. Huerta); D. Osorio, E. Calderón (61′, S. Pineau) y G. Norambuena (75′, S. Pino). DT: P. Ormazábal.

Goles: 1-0, 10′, Delap, conecta centro de Iling-Junior; 2-0, 23′, Oyegoke, zurdazo tras jugada personal; 3-0, 62′, Edozie, remate de frente a portería.

Árbitro: Díaz Escudero (ESP). Amonestó a Ebiowei y Patiño (ING).

Pinatar Arena, Murcia.