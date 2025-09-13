La Supercopa servirá como desempate: el parejo historial de finales entre Colo Colo y la U

Se juega. Este domingo, Colo Colo y Universidad de Chile disputarán el título de la Supercopa 2025, en Santa Laura. Este historiado encuentro verá la luz en el recinto de Independencia, poniendo frente a frente al ganador del Campeonato Nacional 2024 y al monarca de la Copa Chile. Será la primera vez en que albos y azules disputen este trofeo, sin embargo la historia de finales entre los archirrivales es más numerosa. Hasta la fecha, son seis las definiciones directas entre los elencos más populares. Y el balance está empatado. Esto le dará un ingrediente más a lo que suceda el fin de semana.

El siguiente es un repaso a los cruces entre el Cacique y el elenco del chuncho con una copa de por medio. Para encontrar la primera vez, hay que retroceder 85 años.

En 1940, fueron 10 los equipos que participaron del torneo que era el prólogo del Campeonato Nacional de Primera División. No se trató de un formato tradicional, puesto que la U clasificó directamente desde la primera a la tercera fase, mientras que Colo Colo saltó de la segunda ronda hacia la final. En la definición, los albos ganaron 3-2. En ese entonces, la rivalidad superclásica no era tal.

Para la Primera División de 1959, caciques y estudiantiles llegaron igualados en puntaje en la última fecha, luego de 26 partidos. Para definir al campeón, se jugó un partido único y definitorio el 11 de noviembre de aquel año, con más de 40 mil personas en el Estadio Nacional. El equipo de Luis Álamos fue superior al del brasileño Flavio Costa y ganó por 2-1, con anotaciones de Leonel y Ernesto Sánchez. El descuento fue de Juan Soto. Fue la segunda estrella del club laico, en los albores de lo que sería el Ballet Azul.

Pasaron 20 años para volver a ver un enfrentamiento de este tipo. En 1979 se dio la primera definición de albos y azules en Copa Chile, cuando era denominada Copa Polla Gol. Fue el 14 de abril en el Estadio Nacional y tuvo como gran figura a Héctor Hoffens. El Chico le dio el triunfo a los azules, que se impusieron por 2-1. Luis Alberto Ramos anotó el otro tanto de los laicos, mientras que Atilio Herrera abrió el marcador.

Claudio Bravo le contiene el penal a Mayer Candelo, en la final del Apertura 2006. OSCAR TORRES/PHOTOSPORT

En los tiempos modernos se dio una de las definiciones más recordadas en el Superclásico: el Torneo de Apertura 2006. Al fanático de Colo Colo se le esboza una sonrisa con esta final, que fue a dos partidos en Ñuñoa y con una infartante tanda de penales. El Cacique de Claudio Borghi enfrentó a la U de Gustavo Huerta por el primer título del año, en la época de los playoffs. La ida fue para los blancos por 2-1, gracias a un Matías Fernández consular. La revancha fue victoria para la U por 1-0, con tanto de Luis Pedro Figueroa. Se fueron a los penales, donde Claudio Bravo se lució al atajarle un Panenka a Mayer Candelo. Luego, Miguel Aceval marcó el penal que le dio el título a los albos.

Después de casi 10 años, volvieron a enfrentarse por el título. Sucedió en la final de la Copa Chile 2015, en La Serena. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con tantos de Mathías Corujo y Luis Pedro Figueroa, la corona se definió desde los 12 pasos. En esa instancia, se lució Johnny Herrera. Además de contener un lanzamiento, el capitán azul convirtió el penal que le dio el trofeo al equipo que dirigía Martín Lasarte.

El último choque de estas características sucedió por la final de la Copa Chile 2019, que se jugó en el verano de 2020, después del estallido social (que paralizó la actividad a fines de año) y previo a la pandemia del Covid-19. El Colo Colo de Mario Salas derrotó a la U de Hernán Caputto 2-1 en el Bicentenario Germán Becker de Temuco. Marcos Bolados y Javier Parraguez convirtieron para el cuadro popular, mientras que el descuento corrió por parte de Matías Rodríguez.