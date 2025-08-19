La potente advertencia de Claudio Borghi a Aníbal Mosa tras la salida de Jorge Almirón de Colo Colo.

En Colo Colo están planificando el cierre de una temporada que ha sido para el olvido. Con Jorge Almirón de salida, una de las opciones en Macul es que haya un interinato. Algo que Claudio Borghi, exDT del Cacique, mira con recelo.

Así lo hizo ver en ESPN, donde hoy oficia como comentarista. El Bichi, analizando las opciones que barajan en Macul, le realizó una advertencia a Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro. “Cualquier entrenador que venga va a encontrar un equipo bajo anímicamente. Como está jugando el equipo no es fácil. Vienen dos partidos contra Palestino y la U, que no son fáciles”, explicó el exentrenador de la Roja.

Almirón tuvo un año para el olvido en Colo Colo. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Luego, vino el recuerdo de una campaña que en el Monumental prefieren omitir, cuyo período también fue bajo la presidencia del empresario sureño. “El último interinato fue Gualberto Jara, que le exigieron meterse en competencias internacionales y terminó peleando por el descenso”, lanzó Borghi.

El timonel de ByN ya anticipó que tras la partida de Almirón habrá un período con un interino. “La idea que nosotros tenemos es que haya un interinato hasta el partido de la Universidad de Chile, el 31 de agosto, y en ese intertanto nosotros, tanto el directorio, los gerentes, podamos discutir y ver cuál va a ser el entrenador que vamos a tener para terminar el campeonato”, anunció este lunes.

Por ahora, la opción más inmediata es Héctor Tapia. “Tito es uno de los indicados, pero no podemos hacer nada, hasta que se selle la salida de Jorge”. señaló Mosa.