El Deportivo

La lista de técnicos libres que asoma en el horizonte de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón

El Cacique vuelve a salir al mercado para buscar un entrenador, que podría debutar en la Supercopa. Varios nombres surgen, algunos ya tuvieron exitosos pasos por el Monumental.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
La lista de técnicos libres que asoma en el horizonte de Colo Colo tras la salida de Jorge Almirón. Archivo

Este martes se zanjará la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo. Mientras se acuerdan los últimos detalles del finiquito del DT argentino, Blanco y Negro comienza a mirar las opciones disponibles en el mercado para iniciar un nuevo ciclo.

Por ahora, la opción más inmediata es un interinato de Héctor Tapia. “Tito es uno de los indicados, pero no podemos hacer nada, hasta que se selle la salida de Jorge. Él vendrá en la tarde a despedirse del plantel”. señaló Aníbal Mosa.

Sin embargo, los directores de la concesionaria deben decidir cuánto será la duración de este reemplazo. Eso sí, el timonel anunció que no esperarán hasta el final de la temporada para encontrar el sustutito de Almirón.

“La idea que nosotros tenemos es que haya un interinato hasta el partido de la Universidad de Chile, el 31 de agosto, y en ese intertanto nosotros, tanto el directorio, los gerentes, podamos discutir y ver cuál va a ser el entrenador que vamos a tener para terminar el campeonato", anunció este lunes.

Mientras todo esto se define, hay varios entrenadores que están libres y que podrían acordar su llegada al Monumental. El primero es Gustavo Quinteros, quien tiene una excelente relación con Aníbal Mosa y su bloque (no así con la oposición). El santafesino durante su paso entre 2020 y 2023 salvó al Cacique del descenso y ganó cuatro títulos (un Torneo Nacional, dos Copa Chile y una Supercopa).

Hace unos días, brindó una entrevista a DSports, donde reconoció que haber evitado la caída de los albos a la Primera B fue algo único. “Es uno de los logros más importantes de mi carrera, tan importante o más que haber ganado un título”, reconoció.

Finalmente, Pablo Guede es otro que gusta dentro del bloque oficialista. El DT cultivó una relación muy cercana con Aníbal Mosa en su paso por el Monumental, al punto de que presentó su renuncia cuando Gabriel Ruiz Tagle desbancó al puertomontino en 2018.

El transandino ganó un Torneo Nacional, dos Supercopa y una Copa Chile en su periodo en Macul, entre 2016 y 2018. Recientemente quedó libre tras su salida del Puebla de México, donde obtuvo un opaco 24% de rendimiento.

Dejaron recuerdo en Chile

Otra carta interesante es Juan Pablo Vojvoda. El argentino es otro de los viejos deseos de Colo Colo. Luego de dirigir con éxito a Unión La Calera, el DT dio el salto al fútbol brasileño, donde cumplió destacadas campañas en Fortaleza. De hecho, obtuvo dos cuartos lugares en el Brasileirao y siempre clasificó a copas internacionales en los cuatro años en que estuvo, además de ser subcampeón de la Copa Sudamericana 2023.

Juan Pablo Vojvoda quedó libre tras su exitosa campaña con Fortaleza. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

El transandino es considerado como el mejor entrenador en la historia de la institución. En total, dirigió 310 partidos, en los que cosechó 145 victorias, 73 empates y 95 derrotas.

Más atrás, surge Pablo “Vitamina” Sánchez. El técnico argentino es otro que conoce el mercado chileno, pues en el país ha dirigido a Universidad de Concepción, O’Higgins, Deportes Iquique, Everton, Audax Italiano y Palestino.

El estratega fue despedido recientemente de Liga de Quito después de una temporada donde ganó el torneo local y la Supercopa, dos de los tres títulos que ostenta como DT (el otro fue el de la Primera B con el Campanil).

El argentino Martín Anselmi es otro de los entrenadores que pasó por el fútbol chileno. Dirigió con muy poco éxito en su estreno como DT a Unión La Calera en 2022, pero luego dio el salto a Independiente del Valle, donde ganó la Copa Sudamericana 2022, la Recopa Sudamericana 2023, además de una Copa de Ecuador y una Supercopa.

Su brillante paso por Quito le dio la opción de fichar en el Cruz Azul, donde también destacó. Sin embargo, se fue de manera polémica de la Máquina Cementera para recalar en el Porto, donde nunca logró consolidar su idea y fue despedido tras el Mundial de Clubes.

