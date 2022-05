La U mira de reojo su peor pesadilla: el fantasma del descenso vuelve a cruzarse en su camino

Universidad de Chile otra vez roza su peor pesadilla. Esa que, a principio de año, se propuso no repetir por ningún motivo. El cuadro estudiantil cayó por 2-0 frente a Audax Italiano y quedó muy cerca de la zona de descenso, ubicándose a dos puntos de ella. La mala campaña obligó a Azul Azul a despedir a Santiago Escobar, quien no pudo sacar a los universitarios de una nueva crisis. La U no levanta cabeza, registrando una opaca campaña en la que ha cosechado seis derrotas, dos empates y tres victorias.

El panorama para los azules es cada vez más oscuro. No ganan un partido desde el 27 de marzo, cuando se impusieron por 2-0 a Unión Española. Desde entonces, acumulan tres caídas, frente a la Universidad Católica, Coquimbo Unido y Audax, y una igualdad, ante Palestino.

El momento crítico del Romántico Viajero tiene muy preocupado a Azul Azul, que no quiere volver a pasar por una situación como la de la temporada 2021, cuando la escuadra universitaria peleó por evitar el descenso hasta la última jornada, salvándose en la agonía ante Unión La Calera, gracias a una remontada increíble en los últimos minutos del encuentro.

Un escenario similar ocurrió en 2019. Ese año, la U también se vio complicada en la zona roja. Sin embargo, la suspensión del torneo, debido al estallido social, le permitió zafarse de una nueva lucha por evitar perder la categoría, algo que el equipo ya vivió en 1989, logrando el ascenso un año más tarde. Los laicos concluyeron penúltimos aquel certamen, el cual finalizó sin descensos debido a la crisis que se desató en Chile.

Lamentablemente para el equipo azul, pelear por impedir bajar a la Primera B se ha hecho una costumbre en los últimos años. Es por ello que en la dirigencia han decidido tomar medidas. La primera de ellas será la salida del entrenador Santiago Escobar, la cual debería anunciarse en las próximas horas, luego de que la decisión se tomara en una reunión de urgencia que realizó Azul Azul, tras la derrota frente a los itálicos que incluso obligó a suspender el entrenamiento del sábado.

En la concesionaria querían evitar a toda costa un interinato, debido a las negativas experiencias con entrenadores como Hernán Caputto, Esteban Valencia y Cristian Romero. Es por eso que decidieron aguantar la mayor cantidad posible a Escobar. Sin embargo, su opaca campaña tiene al equipo en una posición muy complicada y en una dirección que no da señales de un levantamiento, por lo que tuvieron que llegar a “un acuerdo mutuo”.

El fantasma de la B vuelve a cruzarse en el camino de los estudiantiles, con un entrenador que ya se fue y con una dirigencia que aún no le consigue un reemplazante. Martín Lasarte es el primer candidato, el nombre que convence a Michael Clark, presidente de Azul Azul. Mientras tanto, todo apunta a que Sebastián Mirana será el técnico interino.

La tarea no será fácil, pues el camarín está con el ánimo por los suelos y la presión de un alza es cada vez más urgente, porque cada vez el equipo se hunde más en la tabla y la pesadilla de los últimos años comienza a revivir.