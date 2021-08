La UC de Poyet es un desastre: termina goleada y con dos expulsados

No hay rastro del tricampeón del fútbol chileno. Gustavo Poyet hizo desaparecer el juego de Universidad Católica, su identidad, su calidad de equipo incontrarrestable. Las ganas y el aplomo de los jugadores están, pero lo futbolístico se redujo a su mínima expresión. Ante Palestino quedó clarísimo: los árabes ganaron por 3-0 a un equipo que nunca supo qué hacer y que por lo mismo terminó con dos expulsados. La posibilidad de un histórico tetracampeonato, en estos momentos, parece imposible.

La involución del juego de Universidad de Católica es preocupante. No importa si nombres nuevos aparecen en el 11 inicial, el equipo sigue funcionando de la misma forma errática como lo ha hecho durante toda la temporada. Hoy ante Palestino, debido a la suspensión de Marcelino Núñez, Poyet probó un mediocampo con Francisco Silva y Diego Buonanotte acompañando al inamovible Ignacio Saavedra. A pesar de que muchos añoraban ver a Buonanotte en la posición de 10, el argentino no gravitó en lo absoluto y Silva hizo más daño que bien.

Los Cruzados solo tuvieron cinco minutos de dominio en el partido y eso fue al comienzo. Una vez que Palestino aseguró su posición sobre el pasto de La Cisterna, al tricampeón solo le tocó mirar. Patricio Graff, nuevo técnico de los árabes, dispuso una alineación llena de jugadores con buen pie. Aparte de Luis Jiménez y Carlos Villanueva, los estandartes del equipo, Bryan Carrasco, Jonathan Jiménez y Misael Dávila se encargaron de poner en aprietos a la defensa de la franja.

Las ocasiones claras de peligro no abundaron, pero los locales inclinaron la cancha a su favor. El Gato en el mediocampo perdió incontables balones que propiciaron contragolpes que casi le cuestan un gol a la UC. Su inclusión en el 11 inicial realmente no se comprende. En el 23′, Véjar probó las manos de Pérez desde media distancia, mientras que en el 45′, tras una pérdida de Silva, Benítez se jugó la personal y casi convierte el 1-0.

Católica, al igual que durante todo el campeonato, no sabe cómo hilvanar una jugada que le permita enviar una pelota a los pies de Fernando Zampedri. La única arma del equipo de Poyet son los centros al área, de los cuales muy pocos llegan al delantero. Se esperaba que Buonanotte ayudara en la generación de juego, en la claridad de las acciones, pero no influyó. Valencia, uno de los mejores jugadores del conjunto de Las Condes, no pudo con Véjar por la izquierda, quien lo neutralizó de gran manera.

Para el segundo tiempo Poyet recurrió a las modificaciones para intentar conseguir una respuesta del equipo, tal como sucedió ante Ñublense la fecha pasada. Ingresaron Edson Puch y Juan Leiva en reemplazo de Rebolledo y Silva. Sin embargo, nada sucedió. Palestino volvió a hacerse con el balón mientras que Católica continuaba con intentos infructuosos para llegar al arco.

Cuando quedaban diez minutos para que finalizara el partido vino la debacle. Misael Dávila se infiltró en el área chica y tal como lo había hecho antes con Valber Huerta, le ganó la posición a Valencia, quien no tuvo más remedio que empujarlo para que no cabeceara. Piero Maza, cerca de la acción, cobró penal y le mostró la segunda amarilla al ariete cruzado. Carrasco, con un ajustado remate, marcó el 1-0 de penal.

Con un jugador menos y abajo en el marcador, a la UC no le quedó más que irse con todo. Montes, quien ya había ingresado, tuvo el empate con un remate que casi se le mete a Toselli por el primer palo. Fue el mismo Montes, minutos después, quien terminó expulsado luego de que sacara con la mano una pelota de Jiménez que iba directo dentro del arco. El penal lo cobró nuevamente Carrasco.

Pero el sufrimiento para la UC no acabaría ahí: en el 90′+3′, Dávila tuvo premio a su partidazo con un gol en la boca del arco, luego de que los árabes hicieran lo que querían en el área rival.

FICHA DEL PARTIDO

Palestino: Toselli; Véjar, Suárez, Romo, Fernández; Villanueva, Farías, Dávila; Carrasco, Jiménez, Benítez. DT: P. Graff.

U. Católica: Pérez; Rebolledo, Asta-Buruaga, Huerta, Cornejo; Silva, Saavedra, Buonanotte; Fuenzalida, Zampedri, Valencia. DT. G. Poyet.

Goles: 1-0, 84′, Carrasco, de penal. 2-0, 90′+2′, Carrasco, de penal. 3-0, 90′+3′, Dávila, en la boca del arco.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Dávila, Romo, Toselli, Jiménez (PAL); Valencia, Leiva, Zampedri (UC). Expulsó a Valencia por doble amarilla y a Clemente Montes por roja directa.

Estadio Municipal de La Cisterna.