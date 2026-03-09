SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    LaLiga les dobla la mano al Barcelona y al Real Madrid y sorprende con jornada especial de camisetas retro

    Aunque los merengues y culés se restaron de la iniciativa, el certamen español anunció que, para la fecha entre el 10 y 13 de abril, los equipos podrán utilizar una indumentaria alternativa con tintes vintage.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Real Madrid y Barcelona no participarán de la jornada retro de LaLiga.

    LaLiga retrocede en el tiempo con el objetivo de darle un guiño a la nostalgia de los aficionados. Para la jornada 31, que se desarrollará entre el 10 y 13 de abril, el certamen español decidió sorprender con la implementación de un fin de semana exclusivo de balones y equipaciones retro. Esta iniciativa también aplica para la Segunda División del fútbol ibérico, aunque será para la fecha 35 de dicho torneo.

    Esta innovadora medida se enmarca en la alianza de la liga española con el desfile de la moda del Madrid Fashion Week. En el evento, modelos e influencers lucirán las camisetas vintage de 16 equipos del certamen, bajo el lema de ‘una colección que nunca pasará de moda’.

    Los cuatro elencos restantes; que son el Real Madrid, Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano, no se sumarán al espectáculo por temas de patrocinio, aunque no descartan participar de ediciones futuras. Así lo comunicaron, al menos, desde la vereda culé. Sin embargo, en el caso de los merengues, el rechazo se da en el marco de la desaprobación a la administración del presidente Javier Tebas.

    Laliga anunció una jornada de camisetas retro. Foto: LaLiga.

    Volver al pasado

    En conversación con el sitio AS España, el director de la oficina de clubes de LaLiga, Jaime Blanco, aborda los alcances de esta fusión del mundo del fútbol con el de la moda. “Cuando vi algunas de las camisetas dije ‘la vamos a liar...’. Es impresionante”, adelanta el directivo, quien también señala que los cambios afectarán a los grafismos de las retransmisiones, al balón e, incluso, a la vestimenta de los árbitros.

    “Esta iniciativa va a poner a LaLiga y a los clubes en otra dimensión. Nos va a permitir conectar con generaciones mayores, con los más jóvenes y con audiencias que no ven fútbol pero les gusta el estilo. Hay mucha gente que lleva camisetas de la NBA y que nunca han visto un partido. Nuestra iniciativa va en esa línea. Es algo que va a transcender y con lo que esperamos tener un impacto tremendo. Habrá camisetas que van a ser icónicas. Va a tener un impacto mundial. No hay ninguna gran liga que haya hecho esto en la historia. Nunca nadie ha jugado una jornada entera y nos va a ayudar a conectar con los aficionados”, agrega Blanco.

    Con este importante impacto en términos de marketing, se espera que cada equipo ponga en el mercado entre 70.000 y 80.000 equipaciones, que pueden aportar a los clubes entre seis y siete millones de euros.

    Lee también:

    Más sobre:LaLigaFútbolReal MadridBarcelonaFútbol españolFútbol internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Lo más leído

    1.
    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    2.
    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    Everton elige al reemplazante de Javier Torrente

    3.
    A un paso de los playoffs: Ben Brereton vuelve a anotar y comanda el triunfo del Derby County en la Championship

    A un paso de los playoffs: Ben Brereton vuelve a anotar y comanda el triunfo del Derby County en la Championship

    4.
    Repasa la histórica victoria de las Diablas en la final de Qualifiers Santiago 2026

    Repasa la histórica victoria de las Diablas en la final de Qualifiers Santiago 2026

    5.
    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    El nuevo aire albo: Mosa reactiva la ilusión del nuevo estadio para Colo Colo y respalda a Fernando Ortiz

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Vuelven las altas temperaturas: termómetros marcarán 33°C este martes en la zona central

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Se inicia marcha del 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito programados para esta jornada

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”
    Chile

    Putin felicita al nuevo líder supremo de Irán y le muestra su “apoyo inquebrantable”: “Su mandato requerirá de valentía”

    Masivo corte de luz en Valparaíso: se efectuó para resguardar la seguridad de Bomberos que combaten incendio en Rodelillo

    Discusión familiar termina con una persona fallecida en Recoleta: atacante fue detenido

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero
    Negocios

    Índice de precios al consumidor de China sube 1,3% en febrero

    El mayor escándalo de gobierno corporativo en la historia de Chile

    Nueva gerenta general de Chile Data Centers: “Tenemos que ser efectivamente competitivos en la región como un hub digital”

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes
    Tendencias

    Cómo Rusia ha proporcionado inteligencia a Irán en medio de la guerra con EEUU, según reportes

    6 métodos para dejar de pensar demasiado y sentir más calma, según los psicólogos

    Un marcapasos del tamaño de una cápsula y otras innovaciones que anticipan el futuro de la medicina

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”
    El Deportivo

    El duro testimonio de Michael Ballack tras la muerte de su hijo: “Apenas puedo hablar de él, me abruma emocionalmente”

    “Un Betis vulgar; una imagen pobrísima”: la prensa española arremete contra Manuel Pellegrini por la caída del Betis

    LaLiga les dobla la mano al Barcelona y al Real Madrid y sorprende con jornada especial de camisetas retro

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”
    Cultura y entretención

    Silvana Estrada a fondo: “Es especialmente doloroso lo que está pasando en Estados Unidos”

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica
    Mundo

    Irán nombra a hijo de Jamenei nuevo líder supremo y aumentan golpes a la infraestructura crítica

    Israel asegura haber lanzado “otra oleada de ataques” contra “infraestructura del régimen terrorista de Irán”

    Elecciones Colombia 2026: Quiénes son los candidatos elegidos para la carrera a la presidencia

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso