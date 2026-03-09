LaLiga les dobla la mano al Barcelona y al Real Madrid y sorprende con jornada especial de camisetas retro

LaLiga retrocede en el tiempo con el objetivo de darle un guiño a la nostalgia de los aficionados. Para la jornada 31, que se desarrollará entre el 10 y 13 de abril, el certamen español decidió sorprender con la implementación de un fin de semana exclusivo de balones y equipaciones retro. Esta iniciativa también aplica para la Segunda División del fútbol ibérico, aunque será para la fecha 35 de dicho torneo.

Esta innovadora medida se enmarca en la alianza de la liga española con el desfile de la moda del Madrid Fashion Week. En el evento, modelos e influencers lucirán las camisetas vintage de 16 equipos del certamen, bajo el lema de ‘una colección que nunca pasará de moda’.

Los cuatro elencos restantes; que son el Real Madrid, Barcelona, Getafe y Rayo Vallecano, no se sumarán al espectáculo por temas de patrocinio, aunque no descartan participar de ediciones futuras. Así lo comunicaron, al menos, desde la vereda culé. Sin embargo, en el caso de los merengues, el rechazo se da en el marco de la desaprobación a la administración del presidente Javier Tebas.

Laliga anunció una jornada de camisetas retro. Foto: LaLiga.

Volver al pasado

En conversación con el sitio AS España, el director de la oficina de clubes de LaLiga, Jaime Blanco, aborda los alcances de esta fusión del mundo del fútbol con el de la moda. “Cuando vi algunas de las camisetas dije ‘la vamos a liar...’. Es impresionante”, adelanta el directivo, quien también señala que los cambios afectarán a los grafismos de las retransmisiones, al balón e, incluso, a la vestimenta de los árbitros.

“Esta iniciativa va a poner a LaLiga y a los clubes en otra dimensión. Nos va a permitir conectar con generaciones mayores, con los más jóvenes y con audiencias que no ven fútbol pero les gusta el estilo. Hay mucha gente que lleva camisetas de la NBA y que nunca han visto un partido. Nuestra iniciativa va en esa línea. Es algo que va a transcender y con lo que esperamos tener un impacto tremendo. Habrá camisetas que van a ser icónicas. Va a tener un impacto mundial. No hay ninguna gran liga que haya hecho esto en la historia. Nunca nadie ha jugado una jornada entera y nos va a ayudar a conectar con los aficionados”, agrega Blanco.

Con este importante impacto en términos de marketing, se espera que cada equipo ponga en el mercado entre 70.000 y 80.000 equipaciones, que pueden aportar a los clubes entre seis y siete millones de euros.