Lanús da el primer golpe ante el Flamengo de Erick Pulgar en la definición de la Recopa Sudamericana

En la noche del jueves, Lanús se quedó con el primer partido en la definición de la Recopa Sudamericana. En Buenos Aires, el cuadro de Mauricio Pellegrino derrotó por 1-0 al Flamengo. Se dio el cruce de chilenos en la cancha de La Fortaleza, toda vez que Matías Sepúlveda y Erick Pulgar tuvieron acción.

Estos elencos llegaron a la disputa de una nueva corona por sus éxitos de 2025. El Granate ganó la Copa Sudamericana, en tanda de penales, al Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Mientras que el Mengao fue el vencedor de la Copa Libertadores, en Lima, ante Palmeiras. Por nombres propios y presupuesto, el club carioca llegaba con un plus. Sin embargo, aquello no se reflejó en la cancha.

Si bien la posesión de la pelota le perteneció al Fla, fueron los argentinos los que estuvieron más cerca de convertir. Rodrigo Castillo, el centrodelantero de Lanús, anotó por primera vez en los 10′, pero fue anulado por fuera de juego. Posteriormente, en el segundo periodo, otra vez le anularon un tanto, por un off side.

La tercera fue la vencida para Castillo, ariete que fue clave en la llave de semifinales de la Sudamericana 2025 ante la U. En los 77′, mete un cabezazo entre los centrales rivales, tras centro de Marcich, para por fin abrir el marcador.

A esas alturas del encuentro, ya estaba Sepúlveda en el campo. El exjugador de Universidad de Chile partió como suplente e ingresó en los 66′, reemplazando a Eduardo Salvio. El Tucu se posicionó por el lado derecho. Por su parte, Erick Pulgar fue titular en el mediocampo del Fla, haciendo la dupla en el eje con Lucas Paquetá. El antofagastino disputó todo el partido.

Lanús irá a Río de Janeiro con ventaja de un gol, buscando su primera Recopa. El Granate perdió la única vez que disputó este trofeo, en 2014. Mientras que el poderoso Flamengo deberá remontar la serie en su casa, para ganar su segunda Recopa. La única que tiene, hasta la fecha, la obtuvo en 2020.

El próximo jueves se juega la revancha, para determinar al primer campeón continental de la temporada 2026.