El Deportivo

Las confesiones de Humberto Suazo: “A Bielsa lo quiero un montón; me llevó lesionado a un Mundial y eso no lo hace cualquiera”

El histórico delantero nacional enfrenta sus últimos partidos. El exgoleador de la Roja anunció hace algunas semanas que al final de la presente temporada dejará la actividad.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Humberto Suazo disfruta sus últimos días en el fútbol. Hace algunas semanas el actual delantero de San Luis de Quillota dio a conocer que al final de la temporada dejará la actividad como profesional tras una larga carrera como delantero.

(El fútbol) fue todo para mí. Me dio lo que tengo hoy en día. Me dio una linda familia, me dio muchas alegrías, pero también pasé momentos difíciles. Soy un agradecido del fútbol, porque todas las cosas que viví, las buenas y las malas, me hicieron ser la persona que soy”, resume el Chupete en diálogo con la revista del Sifup.

Sobre la decisión del retiro, expuso que “estoy preparado. Creo que ya le di mucho al fútbol. No me puedo quejar. Hice una carrera muy linda, jugué donde quise jugar, pasé momentos de mucha alegría. Estoy tranquilo de haber terminado mi carrera en San Luis, porque desde ahí partí para llegar a Primera División. Estoy muy contento y agradecido de todo: de los clubes por los que pasé, de la gente, de los directivos, jugadores, compañeros y amigos que me dejó el fútbol. Más que nada, agradecido por haber tenido la oportunidad de cumplir el sueño de ser futbolista”, apunta.

Su forma de juego le permitió dar algunos saltos, siendo el paso por Colo Colo uno de los más significativos de su carrera. “Fueron momentos muy lindos. Ganamos tres campeonatos, jugué una final de la Copa Sudamericana, que lamentablemente perdimos, pero fue una etapa muy especial. Ahí me consolidé y me abrió las puertas a la Selección y a Monterrey. Lo único malo de esa etapa fue haber perdido la final contra Pachuca, pero las derrotas las tomé siempre como motivación, como crecimiento”, establece.

Foto: Photosport. Marcelo Hernandez/Photosport

Asimismo, indica que el recuerdo imborrable de su paso por el Cacique fue “cuando firmé el contrato. Ese día fue muy especial porque yo era hincha, mi familia lo era, mi papá también. En apenas año y medio de profesionalismo ya estaba ahí. Fue todo muy rápido. Más allá de los títulos, están las amistades, los recuerdos, fue espectacular”.

De la mano con la Generación Dorada

Humberto Suazo se transformó también en uno de los pilares de la llamada Generación Dorada, llegando a ser goleador de las Eliminatorias. “Siempre lo digo: para mí es un orgullo haber jugado en esa Selección. Conocí a Alexis de 16 años, a Arturo un poco mayor. Les tengo un cariño enorme a los chiquillos. Ellos también me ayudaron a crecer como jugador y como persona”.

También tuvo palabras para Marcelo Bielsa. “Yo lo quiero un montón y siempre estaré agradecido porque me llevó al Mundial estando lesionado. Yo creo que no cualquier entrenador hace eso. Después, jugar en el Mundial y que me de la confianza de jugar 90 minutos en octavos de final, es como que ‘guau’, que algo hiciste bien, que algo vio en ti el entrenador, que terminaste jugando. Son situaciones muy lindas. Por eso siempre digo: que donde me toque estar voy a estar preparado, voy a dar el 100% de lo que tengo, para irme tranquilo a la casa, sabiendo que cumplí con todo lo que tenía. A veces puedo jugar bien, otras veces mal, pero siempre me voy con la tranquilidad que di todo lo que tenía en el momento”.

Foto: Photosport. ANDRES PIÑA/PHOTOSPORT

Preparando una vida al costado de la cancha

Ahora, tras su retiro como futbolista profesional, Humberto Suazo quiere continuar ligado al fútbol, pero tomando las riendas desde el banco como técnico.

“Ahora mientras estuve lesionado me invitaron a trabajar con el ‘profe’ Fernando Guajardo. Hemos trabajado un mes. Ha sido una experiencia muy linda. El equipo me recibió bien y agradezco la confianza que me dieron. El ‘profe’ me da la libertad de expresarme. Estoy muy agradecido de Guajardo, del dueño del club Don César Villegas, que se ha portado excelente conmigo y me dieron esta posibilidad”.

“Siempre me gustó ser técnico. Sé que es diferente. En un plantel todos tienen personalidades diferentes. Me siento capacitado, me siento un líder en base a mi experiencia, a los entrenadores que he tenido. Sé que puedo dar un mensaje claro a los jugadores y eso es importante. Puedo ayudar a muchas generaciones, a darles herramientas”, complementó.

“Voy paso a paso. Me gustaría estar en todas las etapas, porque me voy a equivocar, voy a errar en muchas situaciones. Siempre digo, no porque fui futbolista las voy a saber todas, al contrario. Esto es algo nuevo, me tengo que rodear de buenas personas y muy profesionales, que me ayuden a crecer”, concluyó Humberto Suazo.

