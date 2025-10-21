Marruecos sorprende al mundo. El equipo africano se quedó con el título del Mundial Sub 20 que se jugó en Santiago, al vencer a Argentina, un experimentado en estas lides: la Albiceleste buscaba la séptima corona de la categoría.

Si la incredulidad se apoderó de muchos, sobre todo al otro lado de la cordillera, hubo alguien que hace mucho tiempo había anunciado la irrupción de los magrebíes en el mapa futbolístico: Carlos Bilardo.

La predicción de Carlos Bilardo sobre Marruecos que se cumplió en el Mundial Sub 20

El entrenador, cuya máxima altura fue la obtención del Mundial de 1986, con la Albiceleste que capitaneaba Diego Maradona, predijo que el combinado africano dominaría el planeta.

Lo planteó hace 50 años. "Lo dije en 1975 cuando fuimos a jugar una copa. Yo creo que acá está el futuro del fútbol, no está en Europa o en Sudamérica", declaró en una entrevista concedida a Telefé, que cobra vigencia después de la final planetaria que se disputó en Ñuñoa.

Carlos Bilardo.

La afirmación tenía sustento. “La gente todavía juega. Acá recorres Capital Federal y no se juega al fútbol, vas al interior y sí. Recorres Europa, por ejemplo en Italia como Roma, Milán y Firenze no se juega. En Alemania lo mismo“, explicó, en relación a la mayor posibilidad de detectar nuevos talentos.

La conclusión abarcó a todo un continente que, con el tiempo, ha ido adquiriendo notoriedad en materia futbolística. “En África juegan en todos lados, hay países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos y Túnez que juegan. Es bueno porque tienen técnica“, dijo esa vez.

Medio siglo después, las palabras de Bilardo cobran más sentido que nunca.