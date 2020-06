Las Huasitas se quedan sin Mundial: no se jugará en 2020

La Selección Chilena femenina sub 17 no detuvo su preparación para el Mundial de básquetbol que deberían disputar en agosto. Sin embargo, la pandemia del coronavirus nuevamente cambió los planes y FIBA, tras reunión de su Comité Ejecutivo, decidió que la cita planetaria a la que clasificaron las nacionales no se podrá realizar este año.

“Después de un análisis exhaustivo y basado en las recomendaciones de las Comisiones Médicas y de Competición de FIBA, el Comité Ejecutivo confirmó que los dos Mundiales de Baloncesto FIBA U17 previstos para 2020 no pueden tener lugar este año”, señala el comunicado del ente rector del básquet mundial. “Se examinarán las opciones para la posibilidad de disputar dichos eventos en 2021″, añade la publicación. Eso sí, no indican si para el certamen se respetará a la generación clasificada, es decir, quienes el próximo año ya pasarán a ser sub 18.

Mientras tanto, las Huasitas, bicampeonas sudamericanas sub 14 y sub 15, seguían entrenando y reuniéndose de lunes a sábado mediante videollamada, donde realizaban trabajos físicos y además se les preparaba nutricional y mentalmente.

Y aunque la copa femenina de Rumania y la masculina de Bulgaria no se jugarán, al menos, este año, lo que sí se propuso es hacer un “Desafío de Habilidades” para la misma categoría sub 17 y en la fecha en que estaba calendarizado el torneo al que iría Chile. Según FIBA, es “con el propósito de alentar a las Federaciones Nacionales a reunir a sus equipos para un campamento de entrenamiento y permitir que los jugadores disfruten de una competición sin tener que viajar internacionalmente”.