Las selecciones que pueden abrochar su clasificación al Mundial 2026 en el cierre de la fecha FIFA de septiembre

La Copa del Mundo en Norteamérica comienza a armarse poco a poco. Este lunes y martes, en el cierre de la jornada clasificatoria de este mes, cuatro combinados pueden asegurar su presencia en el certamen planetario.

Vicente González 
La Copa del Mundo 2026 comienza a definir a sus clasificados.

La Copa del Mundo comienza a sumar clasificados. Actualmente, 17 selecciones tienen su presencia asegurada en el certamen planetario que tendrá lugar en Norteamérica 2026: los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos; por Sudamérica lo hicieron Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay; en Asia y Oceanía aseguraron cupos Japón, Nueva Zelanda, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia. En África, en tanto, Marruecos fue el primero en instalarse en la cita.

En esa línea, los nombres al torneo pueden seguir aumentando en el cierre de la fecha FIFA de septiembre, principalmente, en el continente africano. Este lunes y martes, cuatro combinados pueden timbrar el pasaje para la competición más importante del orbe.

El primero es la Selección de Túnez. Las Águilas de Cartago, que lideran con holgura el grupo H, se enfrentan a Guinea Ecuatorial el lunes a las 10.00 horas de Chile. El triunfo les basta para clasificar por tercera vez consecutiva a la Copa del Mundo, tras decir presente en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Otra que puede clasificar es la Selección de Egipto. De la mano de Mohamed Salah y Omar Marmoush, los Faraones estarán en Norteamérica si derrotan a Burkina Faso, su más cercano perseguidor en el Grupo A (le sacan cinco puntos de diferencia). Dicho compromiso está pactado para el martes a las 13.00 horas chilenas.

Seguido de esto, la Selección de Sudáfrica igualmente tiene oportunidades, aunque también depende de un resultado paralelo. En primer lugar, los Bafana Bafana, con 16 unidades, tienen que imponerse a Nigeria, que tiene 11 puntos, en un duelo crucial del Grupo C (martes 13.00 horas). Asimismo, deben esperar para que Benín no sume de a tres frente a Lesoto.

La última que tiene una chance este mes es la Selección de Argelia. Los Zorros del Desierto, que comandan el Grupo G con 18 unidades, tienen que sacar una victoria contra Guinea (lunes a las 13.00 horas), y aguardar porque Uganda y Mozambique no obtengan las tres unidades en sus respectivos juegos.

