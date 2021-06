Lasarte: “Quizás hubiera sido mejor perder con Argentina y ganar hoy”

Martín Lasarte no encontraba respuestas a lo que sucedió hoy. A pesar de rematar 29 veces, la Selección no pasó del empate 1-1 frente a Bolivia. “Hoy era muy importante ganar, hicimos todo, pero el futbol es lo que es. Hay que seguir trabajando para que las situaciones que generemos la concretemos”, partió señalando el entrenador, quien reconoció una sensación muy extraña. “Hace algunos años en este mismo estadio dije que el fútbol me debe una; hoy me debe dos. Pocas veces lo digo. Es raro encontrar una explicación”, afirmó.

Al ser consultado sobre si el empate afecta las chances de clasificar al Mundial, el uruguayo fue claro: “Es muy difícil decirlo. No sé si la complica. Por decirlo de una manera fácil: hubiera sido quizás mejor perder con Argentina y ganar hoy, porque al final es así. El fútbol tiene esas cosas, no nos queda otra que seguir trabajando. Para la Eliminatoria nos queda un tiempito, esperemos que los jugadores lleguen en un buen momento y que podamos seguir trabajando en la formación de un grupo como el que estamos haciendo hoy día”.

Sobre las cosas positivas, el DT rescató que “el equipo planteó una postura táctica diferente a la del partido anterior, sabíamos que tenía que ser así; los jugadores se brindaron, se intentó abrir el juego”. “Desde la entrega y del vibrar, vi al equipo muy sólido desde el punto de vista anímico. No nos queda otra que seguir trabajando, seguir mejorando, tratar de seguir afiatando detalles para que no ocurran cosas como la de hoy”, añadió.

En relación al penal cometido por Guillermo Maripan, el estratega solo se limitó a lamentar lo ocurrido. “La situación del penal ni la vi, pero capaz que fue penal. Es una pena, pero no tengo mucho más que decir”, expresó.

Por último, reiteró que a la Copa América irá con una nómina variada en alternativas. “Comenté que nuestro gran objetivo es la Eliminatoria y lograr que Chile vaya al Mundial. Vamos a utilizar la Copa América para ver la aparición y consolidación de algunos jugadores más jóvenes. Esto vamos a hacerlo de forma mixta, con jugadores de recorrido y otros más jóvenes que necesiten recibir esa información”, recalcó.