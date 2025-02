Lisandro Martínez responde a las críticas de un histórico del Manchester United: “Cómo le duele al mufa este”

El defensor argentino Lisandro Martínez se encuentra recuperándose tras una fuerte lesión sufrida en la derrota del Manchester United ante el Crystal Palace por Premier League. En ese contexto, un histórico futbolista de los diablos rojos criticó el rendimiento del central.

Las polémicas en el cuadro mancuniano son pan de cada día. El equipo dirigido por el portugués Ruben Amorim marcha en la décimo tercera posición del campeonato inglés y no logran levantar su rendimiento para salir de la vorágine de malos resultados. Los hinchas se muestran molestos por las decisiones que ha tomado en los últimos meses la dirigencia, por lo que la crisis en la institución está desatada.

En este sentido, una voz autorizada para hablar sobre el United es Paul Scholes, uno de los grandes baluartes de la era de Sir Alex Ferguson en el club. El otrora volante fue consultado en Sky Sports acerca del rendimiento del argentino y sin tapujos demostró su disconformidad con el jugador. “Incluso cuando está bien físicamente no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League”, señaló.

Scholes critica a Lisandro Martínez. Foto: Reuters/Ed Sykes.

Asimismo, el exfutbolista de la selección inglesa explicó que el equipo debe rearmarse por completo de cara a la próxima temporada. “Creo que se necesita un nuevo arquero, posiblemente dos centrales, dos mediocampistas y dos delanteros centrales (...) Esa columna vertebral, ese núcleo, es muy importante. Si no lo hacen bien este verano, puede sonar ridículo, pero por la forma en que se encuentra este entrenador, podrían estar al borde del descenso. Te lo aseguro, ha sido muy malo", detalló.

La respuesta de Martínez

El jugador reaccionó a las declaraciones en un post de TyC Sports, donde irónicamente respondió a los dichos de Scholes. “Cómo le duele al mufa este. Lo tiras en Argentina y no sobrevive”, comentó el Licha. Lisandro Martínez arribó al club en julio de 2022 proveniente del Ajax y se reunió con un viejo conocido: el entrenador Erik ten Hag. El rendimiento del estratega no fue el esperado y en octubre de 2024 fue cesado del cargo.

Los diablos rojos llevan años sin cumplir las expectativas. Pese a la basta inversión en fichajes no logran repuntar su rendimiento, por lo que los fanáticos no han escatimado a la hora de expresar su malestar. Con la llegada de Ruben Amorim los hinchas volvieron a ilusionarse, pero los resultados no han acompañado al club.

El próximo duelo del Manchester United tendrá lugar el domingo 16 de febrero a las 13:30 horas cuando visiten al Tottenham en Londres por la Premier League. Su objetivo es conseguir los tres puntos, debido a que les permitiría acercarse a la medianía de la tabla.