Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

Un final de locura se vivió en el Bicentenario Lucio Fariña de Quillota. Deportes Limache tenía un triunfo en el bolsillo ante O’Higgins, pero terminó con furioso empate 2-2 que tuvo de todo en los minutos finales.

El equipo tomatero necesitaba con urgencia un triunfo para despegar del fondo de la tabla de posiciones. Victoria que parecía encaminar a los 36 minutos del primer tiempo. Un desborde de Daniel Castro terminó en un pase preciso para que el argentino Facundo Pons lograra el 1-0.

Pero el mismo Popín Castro pasó de héroe a villano en la fría noche quillotana. Al comienzo de la segunda etapa, a los 49 minutos, el oriundo de Campiche recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al elenco que dirige Víctor Rivero con diez hombres.

Entonces, el partido tomó otro derrotero. La presión de los rancagüinos se hizo más constante y encontraron el empate parcial a los 87 minutos. Una gran jugada iniciada por Bryan Rabello terminó en el golazo de volea de Martín Sarrafiore para el 1-1.

Los hinchas locales no podían salir de su sorpresa cuando los celestes lograban la remontada, en el tercer minuto de descuento. Un rápido contragolpe continuó con un pase cruzado que el paraguayo Arnaldo Castillo impulsó al arco y logró el 2-1.

Sin embargo, el encuentro tenía preparado otro hecho insólito. Cuando se jugaba el sexto de los siete minutos de tiempo agregado, un centro de Guillermo Pacheco encontró bien ubicado a Misael Llantén, quien controló para definir el 2-2.

Con este resultado, la escuadra limachina sumó 18 puntos para sacarle 4 a Unión Española, penúltimo en la tabla de posiciones. Los celestes, en tanto, pierden la gran oportunidad de escalar al tercer puesto y quedan quintos con 35 unidades.

LEE TAMBIÉN