SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

Los tomateros ganaban 1-0 hasta los 87 minutos, pero los celestes lo dieron vuelta en el tiempo agregado. En el sexto minuto de descuento, el cuadro local consiguió el definitivo empate 2-2.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Limache y O'Higgins igualaron en Quillota. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Un final de locura se vivió en el Bicentenario Lucio Fariña de Quillota. Deportes Limache tenía un triunfo en el bolsillo ante O’Higgins, pero terminó con furioso empate 2-2 que tuvo de todo en los minutos finales.

El equipo tomatero necesitaba con urgencia un triunfo para despegar del fondo de la tabla de posiciones. Victoria que parecía encaminar a los 36 minutos del primer tiempo. Un desborde de Daniel Castro terminó en un pase preciso para que el argentino Facundo Pons lograra el 1-0.

Pero el mismo Popín Castro pasó de héroe a villano en la fría noche quillotana. Al comienzo de la segunda etapa, a los 49 minutos, el oriundo de Campiche recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al elenco que dirige Víctor Rivero con diez hombres.

Entonces, el partido tomó otro derrotero. La presión de los rancagüinos se hizo más constante y encontraron el empate parcial a los 87 minutos. Una gran jugada iniciada por Bryan Rabello terminó en el golazo de volea de Martín Sarrafiore para el 1-1.

Los hinchas locales no podían salir de su sorpresa cuando los celestes lograban la remontada, en el tercer minuto de descuento. Un rápido contragolpe continuó con un pase cruzado que el paraguayo Arnaldo Castillo impulsó al arco y logró el 2-1.

Sin embargo, el encuentro tenía preparado otro hecho insólito. Cuando se jugaba el sexto de los siete minutos de tiempo agregado, un centro de Guillermo Pacheco encontró bien ubicado a Misael Llantén, quien controló para definir el 2-2.

Con este resultado, la escuadra limachina sumó 18 puntos para sacarle 4 a Unión Española, penúltimo en la tabla de posiciones. Los celestes, en tanto, pierden la gran oportunidad de escalar al tercer puesto y quedan quintos con 35 unidades.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolDeportes LimacheO'Higgins de RancaguaLiga de Primera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario

Rusia pide reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por detención de sospechoso en el caso Nord Stream

¿Jurel o caballa?: las similitudes y diferencias de las especies marinas en el ojo de la polémica por conservas chinas

Lo más leído

1.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

2.
“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

“Chao préstamo al Estado” en pensiones, fin a las contribuciones y crecer a 4%: el programa económico de Kast

3.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

4.
Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente
Chile

Presidente Boric informa que se identificó a agresores de hinchas de U. de Chile en partido contra Independiente

Hombre muere baleado al interior de su vehículo cuando circulaba por San Ramón

¿Jurel o caballa?: las similitudes y diferencias de las especies marinas en el ojo de la polémica por conservas chinas

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta
Negocios

Accidente de El Teniente y dos candidatas presidenciales: Así fue la cena minera de los industriales de Antofagasta

SEC instruye a CGE suspender facturación a clientes afectados por problemas en lectura de medidores

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo
El Deportivo

Loco final en Quillota: Limache salva el empate ante O’Higgins en un partido que tenía en el bolsillo

A la espera de lo que suceda con Independiente y la U: Conmebol programa los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Manuel Pellegrini golpea la mesa e insiste en el mercado del Betis: “Necesitamos plantel para satisfacer a los hinchas”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera
Mundo

Pyongyang acusa a Seúl de realizar disparos de advertencia contra tropas norcoreanas en la frontera

Bolsonaro niega tener intención de huir de Brasil y exige que se revoque su arresto domiciliario

Rusia pide reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por detención de sospechoso en el caso Nord Stream

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo