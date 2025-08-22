Plantel de Independiente se desmarca de su presidente tras los incidentes en Avellaneda: “Lo deportivo pasa a segundo plano”

En Independiente las posturas luego de la tragedia ocurrida en el estadio Libertadores de América no son unánimes. Por una parte, el presidente Néstor Grindetti ha sido reiterativo en su intención de pedir el triunfo. “Ya estuvimos hablando con la gente de Conmebol, defendiendo los intereses de Independiente, porque justamente Independiente no tiene nada que ver. Acá está claro que el comienzo del problema es con un solo público. De hecho, hay 90 detenidos, que son simpatizantes de la U. Hay un claro responsable, es evidente y vamos a estar defendiendo los intereses de Independiente. Y si hay que viajar a Paraguay, viajaremos. Acá corresponde una sanción al club chileno y la liberación de responsabilidad de Independiente”, señaló el mismo día del partido.

Al día siguiente se dirigió a Paraguay, a la sede de la Conmebol. “Vamos a defender todos los derechos de Independiente. Tenemos derecho a eso, a los puntos y a que Independiente realmente no reciba ningún tipo de castigo y que el castigo sea para aquellos que realmente tuvieron actitudes de vandalismo”, comentó en su arribo a Luque.

El plantel se distancia

Desde el plantel del Rojo toman distancia de esa visión del timonel. Primero fue Felipe Loyola. “Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cabral y Zaldivia, durante los incidentes. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

“Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”, continuó.

Pablo Galdames, otro de los chilenos que milita en Independiente, también se refirió a los graves incidentes. “Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales”, indicó.

“Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente”, continuó el volante.

Galdames condenó lo sucedido y pidió porque la organización del partido se haga responsable de lo sucedido en el recinto de Avellaneda. “Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió hoy. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos hoy no se puede volver a repetir nunca más”, cerró.

Por su parte, Kevin Lomónaco también se cuadró con sus compañeros y se distanció de Grindetti. “Qué triste todo lo sucedido. La pasión y el fanatismo no tienen ninguna relación con la violencia. Esto no es fútbol. En estos casos, lo deportivo pasa a segundo plano, lo primero es la salud de los hinchas”, señaló el defensor en sus redes sociales.