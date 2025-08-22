“Hay manchas hemáticas”: en Argentina ordenan la clausura del estadio de Independiente

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, anunció este viernes la clausura del estadio Libertadores de América de Independiente después de los graves hechos de violencia que se registraron el miércoles.

“El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hemáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias”, señaló en diálogo con Radio 10.

También dio cuenta de los avances de la investigación. “Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales”, adelantó.

A su vez, expuso que “Hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso”.

Por otro lado, indicó que ahora los esfuerzos están destinados en identificar a los responsables de las agresiones que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile, quienes serán acusados de “intento de homicidio”.

Sobre el estado de salud de las personas que se encuentran en centros asistenciales, indicó que “estamos preocupados por la situación de los detenidos y los heridos. Hay cuatro personas internadas, dos de ellas más graves, por los golpes que recibieron en sus cabezas. Les salvamos la vida en un hospital público”.

Hinchas de la U son liberados en Argentina

Durante la madrugada de este viernes, y tras las gestiones realizadas por Azul Azul y la Embajada de Chile, se logró la liberación de todos los hinchas de la U que permanecían detenidos tras los incidentes.

José Ramón Correa, abogado de la concesionaria, explicó las condiciones en la que estaban los simpatizantes.

“No puedo estar más de acuerdo con eso de que las detenciones fueron ilegítimas. Los hinchas no estaban en condiciones mínimas de regímenes democráticos. Estaban completamente hacinados, no fueron alimentados, había algunos que estaban lesionados y heridos, ni siquiera se les prestó atención médica”, explicó en diálogo con radio Cooperativa.

Asimismo, el director de la concesionaria agregó que “nosotros contratamos a abogado penalistas especializados para que llevaran a cargo las conversaciones con el Ministerio Público y así llegar a esta liberación de los hinchas”.