Llega por la lesión de Da Silva: Limache anuncia la incorporación de polémico delantero argentino

Pese a que el libro de pases cerró hace unos días, Deportes Limache se las ingenió para traer una nueva incorporación. El club tomatero utilizó la excepción en el reglamento, tras la lesión de Nelson Da Silva, para fichar a un delantero que los ayude a evitar la zona de descenso en la Liga de Primera.

Se trata de Facundo Pons, atacante argentino que llega tras finalizar su vínculo en Defensores de Belgrano, elenco de la Primera Nacional transandina (Segunda división). “Muy bien, la verdad que muy contento de llegar acá, con muchas expectativas, preparado y enfocado para lo que viene”, dijo el jugador, quien anotó siete goles en 14 partidos disputados con el ‘Defe’.

Eso sí, el argentino, que arriba al conjunto de la Quinta Región con la misión de reemplazar los tantos de Da Silva (estará fuera de las canchas por 120 días), viene con un cartel polémico en su espalda.

En concreto, el futbolista fue acusado por su exclub por constantes indisciplinas en el terreno de juego. Así, al menos, lo comunicaron desde la institución al otro lado de la cordillera. "El Club Atlético Defensores de Belgrano informa a sus socios e hinchas que, debido a las reiteradas expulsiones producto de conductas inapropiadas para un jugador profesional, se aplicó un descuento porcentual sobre el salario del jugador Facundo Pons, lo cual derivó en una discusión con el mismo. Posteriormente, y con el objetivo de evitar inconvenientes entre las partes, se resolvió, de común acuerdo, la rescisión del vínculo contractual", publicaron.

Pese a estas críticas, desde Limache apuestan por su carta y esperan que comande la ofensiva de la escuadra que adiestra Víctor Rivero. Además, a su aterrizaje, hay que sumarle la incorporación del volante Agustín Arce, que partió a préstamo desde Universidad de Chile y ya cumplió con buenos minutos en la goleada por 4-0 ante Audax Italiano.