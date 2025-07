Los Cóndores pierden a una figuras frente a Brasil: “Si hubiera mala fe tendría 28 semanas de castigo”

La alegría del triunfo de los Cóndores en el test match sobre Rumania, el fin de semana pasado, también dejó una mala noticia. El wing derecho Cristóbal Game sufrió una dura sanción que le impedirá disputar importantes duelos por la selección chilena de rugby.

El chileno recibió una fuerte suspensión de ocho semanas, reducida a siete una vez completado el Programa de Intervención de Entrenadores de World Rugby, luego de una citación por juego peligroso en el test match contra Rumania el fin de semana.

Cuando se jugaban 35 minutos del primer tiempo, el back fue a buscar un kick de Alin Conache y cargó de manera peligrosa al propio medio scrum en una jugada que terminó en try de Toni Maftei para los europeos.

“Lo que pasa es que la gravedad, puntualmente, se da por la consecuencia que tuvo. El jugador rumano tuvo una fractura en el pómulo y, en virtud de eso, el castigo parte en la zona alta del reglamento. Hace años que el rugby busca limitar la cantidad de contusiones cerebrales y lesiones cervicales. Por lo tanto, sanciona fuertemente aquellas lesiones”, explicó Gonzalo Troncoso, abogado de la Federación Deportiva Nacional de Rugby.

En la misma línea, agregó que “fue un contacto indirecto y, por lo tanto, el castigo no fue más alto. De lo contrario, la sanción habría partido desde las 12 fechas. Parte en ese rango porque, primero, hace contacto con el hombro del jugador romano que golpea el pecho del chileno. Ahí, hace un efecto látigo entre las dos cabezas. Entonces, se privilegia al portador de la pelota que es el europeo, quien un segundo atrás había tomado la pelota. Se sanciona al otro con una conducta imprudente. No hay mala fe, si hubiera sido así, el castigo parte de 28 semanas hacia arriba. Esto no fue por tarjeta roja, esto es post partido a través del TMO, lo equivale al VAR en el fútbol. Hay un oficial que tiene hasta 12 horas después del encuentro para citar a un jugador y que sea sancionado con roja. Esto pasa a un tribunal que propone una sanción que uno puede aceptar o rechazar, e ir a una audiencia de única instancia que no tiene apelación. Nosotros aceptamos el castigo y tuvo algunas atenuantes como la intachable conducta anterior de Game y evitó el daño girando la cabeza. Porque nosotros también aportamos antecedentes para que la suspensión no partiera del rango más alto”.

Los detalles

De acuerdo con el sitio Rugby Pass, el jugador nacional fue sancionado por una entrada peligrosa según la Regla 9.11 (con el antebrazo/codo). Así, un Comité de Revisión de Juego Sucio (FPRC) independiente consideró que la infracción justificaba una sanción máxima debido al alto grado de peligro y la grave lesión causada al jugador rumano.

El comité presidido por Christopher Quinlan, que también incluye a los ex internacionales Bogdan Zebega (Rumania) y Martyn Wood (Inglaterra), consideró presentaciones escritas y filmaciones de partidos bajo los términos del proceso disciplinario acelerado de World Rugby.

Pese a que la sanción máxima que establece el reglamento es de 10 partidos, se aplicó una rebaja en la pena y se emitió un castigo propuesto de ocho partidos, reducible a siete una vez completado con éxito el Programa de Intervención de Entrenamiento, resolución que fue aceptado por Game.

“El rugby tiene un programa de coaching, un modelo estructural que busca la rehabilitación de jugadores en términos de re enseñar conductas. Se le baja una fecha, una semana de sanción, siempre que el jugador cumpla satisfactoriamente este programa. Se hace en Santiago, bajo los parámetros que envía World Rugby y con gente capacitada. Esto no es apelable, este modelo se implementó la semana anterior. Antiguamente, tenías una audiencia en la que se veían los descargos y podías apelar”, advirtió el abogado.

Costosa ausencia

Baja sensible para el coach Pablo Lemoine, ya que el jugador de Selknam no podrá actuar en los enfrentamientos de ida y vuelta de Los Cóndores frente a Brasil entre el 19 y 26 de julio.

En esa instancia, el equipo chileno buscará el pase a la final del Sudamericano de Rugby A, donde se medirá al ganador del enfrentamiento entre Uruguay y Paraguay, todo para lograr un boleto directo a la Copa del Mundo 2027 que se disputará en Australia.

“Este es un equipo y como toda organización sabemos que todas las ausencias son importantes, pero tenemos gente que puede reemplazarlo. Sabemos la importancia que tiene Game, pero hay muchos jugadores atrás que pueden hacerlo de buena forma. Creemos que la afectación no será tan alta. Confiamos en el staff y el cuerpo técnico. A diferencia del fútbol, tú sabes que en el rugby no hay números de camisetas predeterminados, entonces la titularidad depende mucho de la estrategia. Por ejemplo, hay muchos jugadores que juegan en el segundo tiempo por un tema de desgaste físico del rival, para que lo revienten”, reconoció Troncoso.

Asimismo, el jugador se perderá algunos partidos de su equipo: Old Macks vs. Old Johns el 12 de julio, Old Johns vs. Cda el 2 de agosto, Pwcc vs. Old Johns el 9 de agosto y Old Johns vs. Old Boys el 23 de agosto, además de dos enfrentamientos adicionales por confirmar.

“World Rugby busca que el castigo no sea desproporcionado. Por ejemplo, el torneo nacional termina a fin de año en noviembre y a un jugador lo castigan por cinco semanas. Entonces, el tipo no podría jugar hasta recién la quinta semana de marzo o abril del año siguiente. Lo que trata de hacer la norma de World Rugby es decir, seamos realistas, las selecciones no juegan todas las semanas. Por esa razón tiene que cumplir con su selección y, si no tiene partidos inmediatamente, tiene que hacerlo en su club local. En términos formales se perderá los partidos contra Brasil”, advirtió Troncoso.