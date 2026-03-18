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    Los detalles de la sanción a la U por los fuegos artificiales en el encuentro ante Deportes Limache en el Estadio Nacional

    El Tribunal de Disciplina resolvió darle una multa económica al cuadro estudiantil.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La sanción que recibe la U por los fuegos artificiales en el encuentro ante Deportes Limache en el Estadio Nacional. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó a Universidad de Chile con una multa de 50 UF (cerca de $2 millones) por el lanzamiento de fuegos artificiales por parte de sus fanáticos durante el partido frente a Deportes Limache, disputado en el Estadio Nacional el pasado 22 de febrero.

    El incidente se produjo pasados los 70 minutos de juego, cuando desde la galería norte se lanzaron los artificios. La situación obligó al árbitro Fernando Véjar a detener momentáneamente el encuentro.

    La U recibió una multa económica por los fuegos artificiales ante Limache. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    El episodio ocurrió en un contexto en que el club ya cumplía sanciones previas, con la galería sur cerrada por hechos registrados en el debut ante Audax Italiano. La interrupción en ese momento coincidió con un bajón futbolístico del equipo local, que terminó cediendo un empate 2-2 luego de estar en ventaja.

    El encuentro correspondió a la cuarta fecha del la Liga de Primera. La U fue local en el Estadio Nacional, luego vencieron de visita a Colo Colo y volvieron a Ñuñoa cuando enfrentaron a Universidad de Concepción y empataron 1-1. Tras ese encuentro se despidió a Francisco Meneghini. Con Jhon Valladares como interino le ganaron a Coquimbo Unido en la Cuarta Región.

    Ahora con el receso del Campeonato Nacional, Universidad de Chile inicia su camino en la Copa de la Liga ante Deportes La Serena en condición de local. El partido se jugará este viernes a las 18 horas. En paralelo, Azul Azul sigue en la búsqueda de un entrenador definitivo para el equipo.

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