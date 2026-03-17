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    La U gana sin Paqui, la UC vuelve a remar y el increíble empate en La Calera: lo que dejó la Fecha 7 de la Liga de Primera

    La séptima jornada, justo antes del receso por la Copa de la Liga, define los perfiles de los equipos enla tabla. Colo Colo se mantiene como líder en solitario.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La U gana sin Paqui, la UC vuelve a remar y el increíble empate en La Calera: lo que dejó la Fecha 7 de la Liga de Primera. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La séptima jornada de la Liga de Primera sigue de perfilando tendencias. Hay un líder en solitario, un escolta que dejó de ser sorpresa y equipos que ya entraron en zona crítica.

    El cierre de la fecha confirmó el momento Colo Colo. El 2-0 sobre Huachipato no fue brillante, pero sí suficiente. Suma cinco triunfos y todos sin recibir goles, un dato que explica su liderato con 15 puntos. No arrasa, pero compite mejor que el resto.

    Deportes Limache, por su parte, goleó por 5-2 a Cobresal en El Salvador y no es un resultado más. Ganar ahí y hacerlo con esa contundencia instala al equipo de Víctor Rivero como un candidato real en la lucha por la parte alta. Quedó a un punto del liderato y presiona desde atrás.

    Por otro lado, la UC empató 2-2 ante Everton volvió a repetir el patrón cruzado: empezar perdiendo y correr desde atrás. Ya van seis partidos en esa lógica. Esta vez les alcanzó para igualar, pero la fragilidad defensiva y los errores puntuales siguen marcando su campaña. Tiene 11 puntos, está en la pelea, pero sin una identidad clara.

    Colo Colo ganó y es líder en solitario.

    La U respira en medio del ruido

    Universidad de Chile se impuso por 1-0 sobre Coquimbo Unido y descomprime el ambiente en medio de su crisis. Con técnico interino (Jhon Valladares), bajas importantes y un contexto complejo, la U encontró una victoria necesaria. No dominó, no sobró, pero resolvió.

    El gol de Maximiliano Guerrero le da aire a un equipo que necesitaba volver a ganar más que jugar bien.

    Antes, el viernes en La Florida se expusieron dos realidades. Audax Italiano fue efectivo y resolvió rápido; Deportes Concepción, en cambio, se hunde. Último con cuatro puntos y con un funcionamiento débil, la derrota terminó con la salida de su técnico.

    El empate imposible

    El 3-3 ante O’Higgins fue el partido más cambiante de la fecha. Los celestes ganaban 3-0 y lo dejaron escapar en el tramo final. Unión La Calera reaccionó con empuje y oportunismo para rescatar un punto en el descuento.

    Ñublense y La Serena igualaron 2-2 en otro duelo parejo, mientras que Universidad de Concepción hizo la tarea mínima al vencer 1-0 a Palestino. Resultados que mantienen a varios equipos en la zona media, sin despegar ni caer.

    Ahora viene una pausa porque se disputará elcomienzo de la Copa de la Liga. El campeonato entra en receso con un mapa definido: un puntero consistente, un perseguidor serio, varios equipos irregulares y al menos uno que ya necesita respuestas urgentes.

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