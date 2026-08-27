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    Los elogios del técnico del Ipswich Town a Marcelino Núñez: “Es increíble la energía que tiene; trabaja y trabaja”

    Gary O'Neil se rinde ante el rendimiento del chileno luego de su doblete ante Leicester City en la Copa de la Liga.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los elogios del técnico del Ipswich Town a Marcelino Núñez: “Es increíble la energía que tiene; trabaja y trabaja”. Foto: @ipswichtown

    Marcelino Núñez marcó dos goles en la victoria del Ipswich Town por 3-1 sobre Leicester City, por la Copa de la Liga. El mediocampista chileno anotó con un remate desde fuera del área y luego cerró el partido con un disparo desde la mitad de la cancha.

    Tras el encuentro, el técnico Gary O’Neil se refirió al rendimiento del volante. “Le tomó un tiempo ponerse en marcha en la pretemporada. Quizás sea porque le estamos pidiendo que haga cosas diferentes. Tenía la convicción de que empezaría a mostrarse después de la pretemporada. Y lo ha hecho”, señaló el entrenador.

    Núñez había sido titular durante el último fin de semana en el triunfo por 2-1 sobre Sunderland, por la Premier League. En ese partido cumplió principalmente funciones defensivas. Frente al Leicester, en cambio, apareció más cerca del área rival y terminó con dos anotaciones.

    Núñez fue la figura del Ipswich. Foto: @ipswichtown

    O’Neil también fue consultado por la decisión de Núñez en el tanto desde la mitad de la cancha. “No pensé que fuera la mejor decisión, para ser honesto. Tampoco los compañeros que estaban entrando solos al arco. Mientras puedas meterla en el arco, nadie puede discutirlo. Así que fue una buena decisión al final”, comentó.

    El entrenador también destacó el despliegue del chileno durante el partido. “Es increíble la energía que tiene. Nunca para. Es un chico increíblemente humilde que simplemente trabaja y trabaja. Necesitas jugadores así en tu grupo”, afirmó.

    “Además de eso, tuvo dos grandes momentos de calidad esta noche, que obviamente cambiaron el partido para nosotros”, agregó.

    Cabe recordar que Núñez llegó al Ipswich Town desde Norwich City, en un traspaso que generó repercusiones por la rivalidad entre ambos clubes. Desde su llegada, ha disputado 38 partidos con el equipo inglés. Con sus dos goles ante Leicester, alcanzó cinco anotaciones y ocho asistencias.

    O’Neil reemplazó a Kieran McKenna, quien dejó el cargo en junio después de dirigir el proceso que terminó con el ascenso del Ipswich desde la Championship. Ahora, el objetivo del club es mantenerse en la Premier League. En ese contexto, Núñez ha comenzado la temporada como titular. El próximo partido del Ipswich será este domingo, a las 11.30 de Chile, como visitante ante Manchester United por la Premier League. Luego, el viernes 4 de septiembre, a las 15 horas, recibirá al Liverpool.

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