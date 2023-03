Los secretos de Garin en la previa al duelo con Tsitsipás: “No me pongo límites; si estoy estable puedo llegar lejos”

Christian Garin (82°) saca cuentas alegres. Y claro, el chileno superó un mal arranque de año y sacó a relucir su mejor tenis en la gira norteamericana sobre pista dura. Esta trajo consigo buenos resultados, un repunte en el ranking y, sobre todo, buenas sensaciones.

El chileno ha demostrado estar en un estado de forma impecable durante los dos primeros Masters 1000 del año. Comenzó su despegue en Indian Wells y estiró el envión anímico a Miami, lugar donde este lunes enfrentará a Stéfanos Tsitsipás (3°) buscando el pase a los octavos de final del certamen.

La segunda raqueta nacional accedió a la tercera ronda tras superar a Sebastián Báez (33°), por parciales de 7-6 (2) y 6-3. En su tercer enfrentamiento, Garin logró su primera victoria ante el transandino. ¿Las otras dos veces? Triunfos para el bonaerense, tanto en el Córdoba Open (2022) como en el Chile Open (2023).

Después del reñido encuentro, el chileno anticipó el choque ante el griego: “Será un partido de top ten, él es uno de los jugadores que más me gusta por su estilo. En estos torneos me gusta jugar contra jugadores como él, eso te dice el nivel en el que uno está. Estoy con ganas de enfrentarlo y de recuperarme”.

Garin superó a Báez y avanzó a la tercera ronda del Miami Open. Foto: AP Photo/Marta Lavandie

Próximo desafío

El ariqueño llega a la tercera fase del torneo en un altísimo nivel. En Estados Unidos ha tenido actuaciones que recuerdan a sus mejores tiempos en el circuito, algo que era impensado hasta hace no mucho. Garin sacó a relucir su mejor juego para batir al argentino, que se plantó como un duro escollo. Ambos protagonizaron un entretenido y disputado partido. Finalmente, el Tanque se impuso y alcanzó su novena victoria en territorio norteamericano durante esta temporada.

Atrás quedaron las dudas generadas en Sudamérica. La confianza, obtenida principalmente gracias a las varias victorias al hilo que ha sellado, ha sido un factor determinante para encontrar el rumbo durante estas semanas. De hecho, después del Challenger de Numea y antes de los Masters 1000, solo había ganado dos partidos en tres meses. Uno en Córdoba ante Pedro Martínez y el otro en Santiago ante Dominic Thiem. En tanto, en el condado de Riverside enlazó cinco triunfos seguidos, uno de ellos ante Casper Ruud (4°), y en Miami Gardens ya lleva cuatro.

“Los Masters 1000 me gustan mucho jugarlos, cambian el año. Por eso vengo con confianza, jugando bien. Vengo de jugar seis partidos en Indian Wells y de ganar buenos partidos. Llegué a la qualy de acá jugando muy bien. La pasé sin perder sets. Necesitaba eso, tener nivel de competencia, ritmo, estar bien físicamente”, señaló en una entrevista realizada por la ATP.

Y es que son muchos los factores que han influido en seguridad y cambio de actitud de Garin. Sin embargo, es indudable que ha sido clave la presencia de su entrenador Andrés Schneiter, con quien volvió a trabajar a finales de 2022 luego de casi dos años separados.

El Gringo es conocido, entre otras cosas, por su enérgica conducta: “Es muy intenso y eso es bueno. Transmite mucha energía. Él es muy ganador, y me conoce mucho. Sabe cómo soy yo. Siempre confío mucho en él, en lo que me dice. Prácticamente competimos juntos porque siempre está ahí. Viaja conmigo todo el año, se la juega por mí. Eso está bueno”, señaló el chileno, que también tuvo tiempo para analizar su segundo periodo trabajando con el argentino.

“Hemos trabajado durísimo, nos hemos esforzado muchísimo porque yo venía de una lesión. Han sido meses difíciles, por momentos no hemos encontrado resultados. Pero hemos estado pensando siempre en cómo encontrarle la vuelta para seguir mejorando. Antes de Indian Wells hablamos mucho porque terminé el torneo en Chile y las sensaciones no eran buenas a pesar de que había mucho esfuerzo detrás, mucho trabajo. Desde ahí empezamos a buscarle otros lados a mi juego. Y la verdad es que me voy encontrando cada vez mejor, eso me pone más enérgico y me dan muchas más ganas de jugar”, complementó.

Andrés Schneiter junto a Christian Garin. Foto: Instragram de Andrés Schneiter.

Repunte y objetivos de la temporada

A principios de año, Garin sufrió un descenso histórico en el ranking. El chileno bajó del top 100 por primera vez en cinco años. El 2 de febrero, concretamente, se ubicó en el lugar 103. Hoy, figura en el live como el 74 del orbe. Incluso, si vence a Tsitsipás podría escalar al 67.

En Miami, Gago buscará igualar su mejor actuación en un Masters 1000: los cuartos de final que consiguió en París (2019), Madrid (2021) y Roma (2022). Si bien aún le faltan por superar dos rondas, el duelo ante el griego será crucial y el antecedente ante Ruud ilusiona. El nacional disputó uno de los mejores encuentros en su carrera frente al noruego. Se le vio combativo y agresivo, algo en lo que ha destacado durante toda la gira norteamericana.

“Debo jugar más agresivo porque, a veces, en los momentos difíciles de los partidos me pongo un poco defensivo. A veces paso a jugar muy atrás y eso no me gusta, no me siento cómodo. Soy un jugador que puedo jugar de todas las formas, pero como yo disfruto jugar y como siento que soy mejor es siendo agresivo. Por eso busco subir mucho a la red. Pero para ser más agresivo tenía que ajustar el saque, la devolución y otras cosas con las que no tenía confianza a la hora de jugar aun cuando me sentía jugando bien”, afirmó en conversación con la ATP.

El Tanque superó a un top 5 por tercera vez en su carrera (además de Daniil Medvedev en Madrid 2021 y Alexander Zverev en Múnich 2019). Ahora, buscará la cuarta en su segundo hogar: “Miami es mi segunda casa. En esta ciudad me muevo sin GPS, tengo mi auto. Vengo mucho acá, entreno mucho en esta ciudad. Me encanta estar aquí. La conozco toda. Y tengo muchos amigos también, me encanta. Además, siento mucho apoyo en el torneo, eso está bueno. Aquí en Miami tengo mucha gente cercana viéndome, y es lindo poder ganar con ellos en cancha”, añadió.

Garin lo tiene claro. De hecho, en el crucial duelo ante Báez, la lucha se plasmó también en las tribunas del Court 7. Ahí, argentinos y chilenos repletaron las gradas, y transmitieron el apoyo para sus favoritos. No obstante, fue notoria la supremacía de público que apoyaba al ariqueño. En la cancha también se encontraba Melanie Goldberg, esposa del chileno.

“Melanie es más tranquila que el Gringo, eso seguro (risas). Me acompaña cuando puede porque ella también trabaja. Cuando lo hace la sufre mucho también. Siempre tengo su apoyo y el de familia. Ellos han visto cómo me esfuerzo, saben lo que a mí me importa el tenis y por eso también están haciendo todo lo posible para que me vaya bien”, complementó.

Finalmente, se refirió a los objetivos que tiene para esta temporada: “Antes de partir el año dije 40, que quería terminar entre los 40. Pero no me pongo límites. Siento que si juego así y estoy estable todo el año puedo llegar lejos, siento que puedo hacer un resultado importante en algún torneo importante. Pero ya estuve 17, ya sé lo que es estar ahí. Ojalá pueda terminar dentro de los 40 mejores este año”.