    El Deportivo

    Los secretos de O’Higgins en su búsqueda de entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

    El cuadro rancagüino enfrenta a Deportes Tolima en el certamen continental. Su plantel está compuesto mayoritariamente por jugadores formados en el Monasterio Celeste.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los secretos de O’Higgins en su búsqueda de entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Mientras su inicio en la Liga de Primera ha sido irregular, O’Higgins mantiene abierta la posibilidad de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club de Rancagua sostiene una estructura deportiva que no ha variado en los últimos años y que hoy aparece como uno de los factores centrales en su rendimiento internaciona. En la Sexta Región destacan la alta presencia de jugadores formados en casa.

    Este miércoles, a las 21:30 horas, enfrentan a Deportes Tolima en El Teniente. Se trata del duelo de ida de la fase 3 del certamen continental. En la ronda anterior dejaron en el camino a Bahía. La hazaña celeste fue mediante una infartante definición por penales en Brasil. Ahora están a un paso del objetivo.

    La base del plantel actual es similar a la que utilizó Francisco Meneghini en 2025 y que hoy administra Lucas Bovaglio. La continuidad en nombres y en la política de promoción interna es uno de los ejes del proyecto. Según datos entregados del propio club, cerca del 70% del plantel proviene de las divisiones inferiores.

    El trabajo formativo se concentra en el Monasterio Celeste, complejo deportivo que alberga el desarrollo de juveniles. Allí opera desde hace tres años un área específica dedicada a la promoción de futbolistas hacia el primer equipo. El departamento está encabezado por el exdefensor Albert Acevedo.

    El modelo contempla seguimiento técnico y acompañamiento en el proceso de transición al plantel profesional. “Mi trabajo es estar con ellos viendo aspectos futbolísticos, pero también temas de los momentos y la evolución de sus carreras para su consolidación en el plantel profesional”, señaló el exfutbolista al medio RedGol.

    Además del monitoreo competitivo, el área implementa entrenamientos específicos para potenciar funciones determinadas. “Desde ahí, pasamos a entrenamientos específicos con los nuevos jóvenes que vienen o con los que ya están y necesitan algún retoque en una característica específica de su función”, agregó el exjugador.

    El arquero Omar Carabalí fue la figura en la serie ante Bahía. Foto: @ohigginsoficial

    Entre los casos más visibles del primer equipo están el lateral derecho Felipe Faúndez y el volante central Felipe Ogaz, ambos surgidos del proceso formativo del club. Su consolidación es parte del esquema que busca sostener continuidad competitiva sin alterar la estructura base cada temporada.

    El sistema contempla una etapa de promoción y otra de consolidación. Cuando un futbolista completa ese proceso, deja de formar parte del grupo de seguimiento directo. En términos deportivos, la apuesta por una base formativa permite sostener automatismos y conocimiento del modelo de juego. La continuidad de procesos facilita la adaptación de entrenadores sin modificar el perfil del plantel. Tanto Meneghini como Bovaglio trabajaron con una estructura que ya tenía integración juvenil avanzada.

    Mirando a lo internacional

    En el contexto de la Copa Libertadores, donde la exigencia es mayor, el club apuesta por la cohesión interna. La mayoría de los jugadores comparte años de trabajo conjunto, lo que reduce tiempos de ajuste.

    El componente económico también incide. La promoción interna disminuye la necesidad de incorporaciones masivas y permite destinar recursos a posiciones específicas. La estructura de promoción contempla alrededor de 12 futbolistas por temporada en seguimiento directo, lo que genera una renovación constante. No todos alcanzan el primer equipo, pero el flujo garantiza alternativas para el entrenador.

    De cara a la definición por el acceso a la fase de grupos de la Copa Libertadores, O’Higgins sostiene ese modelo como su principal respaldo. Más allá de la irregularidad en el torneo local, la institución mantiene la convicción de que su base formativa es el soporte para competir a nivel continental. El resultado en la llave determinará si el club ingresa a la fase de grupos. Independiente de ese desenlace, la promoción de jugadores del Monasterio Celeste continúa como eje central de la planificación.

    FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalCopa LibertadoresO'HigginsLucas BovaglioAlbert Acevedo

