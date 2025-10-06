Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

Lucas Barrios se pone el buzo. El exdelantero, quien en Chile vistió las camisetas de Deportes Temuco, Cobreloa y Colo Colo, y que llegó a transformarse en figura del fútbol con la camiseta de los albos, fue presentado como nuevo entrenador de Sportivo Luqueño. Su ayudante será el chileno Óscar del Solar.

El exatacante tendrá una compleja misión, pues su nueva escuadra figura en la antepenúltima posición en el torneo de Clausura paraguayo. Debutará ante Nacional.

La Pantera había dejado de jugar en 2024, precisamente en la escuadra de la que ahora se hace cargo y en la que reemplazará a Julio César Cáceres, quien lamentó seis derrotas en línea.

Naturalmente, el club manifestó su esperanza en la nueva gestión. “Con su liderazgo y conocimientos, inicia una nueva etapa en la historia del Kure Luque”, comunicó el club, en sus redes sociales.

Definiciones

A comienzos de año, Barrios dejó entrever algunos de sus principios como entrenador a El Deportivo. "Ahora paso al otro sitio, que es ser entrenador. Ya venía estudiando hace muchos años. Sigo teniendo charlas con entrenadores, preparándome, porque cada día está más cerca serlo“, adelantaba.

También daba luces del estilo de juego que pretende implementar. "Trataré siempre de buscar el arco rival, de ser ofensivo. Obviamente, siempre adaptándome a los clubes donde esté y a las herramientas para tratar de llevar a cabo mi idea“, añadía. La última consideración cobra vital relevancia ante las urgencias de la escuadra que asume: en la tabla del torneo guaraní solo supera a Sportivo Ameliano y a Atlético Tembetary.

Lucas Barrios con sus ayudantes. A su derecha, Óscar del Solar.

También habló de sus poderosas influencias. “Siempre lo digo. Tuve a Jürgen (Klopp), al Tata Martino, a Gareca. A un montón de entrenadores que han hecho carreras enormes. Me gusta la idea de ser ofensivo, como Abel Ferreira, de Palmeiras. He tenido una charla ahora con Klopp, en Dortmund. También hablé con Nuri Sahin, el entrenador actual. Espero que lo que venga sea positivo. Que pueda arrancar con un club que me pueda brindar la estructura para llevar a cabo las ideas”, sostuvo, respecto de ejemplos que espera aplicar.