Luka Doncic firma su primer partidazo en los Lakers

Luka Doncic se alzó como una de las figuras de los Lakers en la victoria de su equipo ante los Denver Nuggets de Nikola Jokic. El serbio fue determinante en el abultado marcador de 123-100 con el que el equipo californiano superó a los campeones de la NBA en 2023.

Tras su inesperado fichaje por el cuadro oro y púrpura, el base disputó su cuarto partido desde que se integró a los entrenamientos en Los Ángeles. En esta oportunidad se anotó en la papeleta con 32 puntos y 10 rebotes en los 31 minutos que estuvo en la cancha.

Cumplió un rol decisivo en el triunfo del equipo liderado por LeBron James, el que no conseguía superar a los Nuggets en Denver desde el 10 de abril de 2022. Asimismo, el cuadro californiano interrumpió un récord positivo que tenía el equipo del estado de Colorado, puesto que venían con una racha de nueve victorias consecutivas.

Luka Doncic comienza a ser importante en Los Angeles Lakers. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Lakers dominó el juego de principio a fin. Lo que se vio reflejado en el marcador final del encuentro, el que terminó 123-100 a favor de la escuadra oro y púrpura. Con el resultado favorable que obtuvieron se ubicaron en la cuarta posición de la Conferencia Oeste de la NBA con un historial de 34 triunfos y 21 derrotas.

Las sensaciones de Doncic

El jugador ex Real Madrid tras el gran partido que tuvo junto a sus compañeros, habló con ESPN y entregó su perspectiva de cómo ve al equipo en esta fase de la temporada. “Todavía hay mucho margen de mejora y este es solo mi cuarto juego. La química toma tiempo. Pero hoy vieron que las cosas están mejorando”, señaló.

Asimismo, se refirió a los rumores que mencionan que su condición física no es la mejor en la actualidad. “Estoy empezando a sentirme un poco más como yo mismo, por eso estuve sonriendo durante todo el juego”, complementó el esloveno.

Su sorpresiva salida de Dallas no dejó a nadie indiferente. Lo inesperado del intercambio de Doncic por Anthony Davis causó la molestia de los fanáticos del equipo del estado de Texas e incluso de una de las máximas leyendas de la franquicia, Dirk Nowitzki. El alemán que consiguió coronarse con los Mavs en 2011 ha sido muy crítico con la decisión tomada por la dirigencia del equipo.

En conversación con la radio 96.7 The Ticket, se mostró muy desilusionado por esta determinación. “Me sentí muy triste por Luka, muy decepcionado. Es obvio que él no se esperaba algo así (...) Me invitó a estar con él en su primer partido en Los Ángeles, y sentí que tenía que estar allí para darle mi apoyo”, relató.

Luka Doncic pensaba que pasaría toda su carrera en Dallas. Según Nowitzki, el base de 25 años soñaba con tener una carrera como la suya. No obstante, la dirección deportiva del equipo no se alineaba con esta visión. El esloveno espera ser exitoso con los Lakers para demostrar que está capacitado para ser un campeón de la NBA.