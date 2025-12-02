Lupa a la histórica racha de victorias del Ballet Azul que la U deberá defender ante Coquimbo

Universidad de Chile se enfrentará de local al campeón, Coquimbo Unido, en uno de los duelos más atractivos de la fecha 29 de la Liga de Primera 2025. Los azules están en la lucha por salvar el año: sostienen una dura disputa con Universidad Católica por acabar segundos, con el fin de obtener el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores del próximo año. Sin embargo, sorpresivamente, el plantel de Gustavo Álvarez también tendrá que cuidar la historia del club, ya que los Piratas están a un triunfo de superar una importante racha del Ballet Azul.

Con el triunfo 2-1 sobre Deportes La Serena, en el clásico de la Cuarta Región, el elenco dirigido por Esteban González alcanzó la espectacular cifra de 16 victorias consecutivas, las mismas que obtuvo Universidad de Chile entre los torneos 1963 y 1964. El destino estableció que, si Coquimbo supera esta marca, sea precisamente ante la U.

Una época gloriosa

Para muchos hinchas azules, el club tuvo su época más brillante en la década del 60. Levantó los títulos de Primera División en las ediciones 1959 (se le considera el comienzo del Ballet Azul), 1962, 1964, 1965, 1967 y 1969. Por esos años de alegrías y gloria, entre noviembre de 1963 y mayo de 1964, los estudiantiles alcanzaron los mencionados 16 triunfos al hilo.

Con figuras como Leonel Sánchez, Rubén Marcos y Héctor Fumaroni en la ofensiva, sumado al liderazgo que ejercían en la zona posterior nombres como Sergio Navarro y el meta Manuel Astorga, los azules encadenaron nueve victorias en las últimas fechas del torneo de 1963. Sin embargo, no les alcanzó para ser campeones, ya que ese año Colo Colo levantó su novena estrella al superar por solo un punto en la tabla a los universitarios, ayudado por los 37 tantos que anotó el goleador Luis Hernán Álvarez.

Pero al año siguiente vino la revancha de los dirigidos por Luis Álamos, ya que al comienzo de la temporada 1964 registraron siete victorias consecutivas, las que fueron determinantes para quedarse con la copa a final de año con una diferencia de nueve puntos por sobre Universidad Católica.

Universidad de Chile 1964. Foto: Revista Estadio

Así fueron los 16 triunfos del Ballet Azul:

Primera División 1963

2-1 vs. San Luis / 10 de noviembre de 1963

2-0 vs. Santiago Morning / 16 de noviembre de 1963

3-0 vs. Unión Española / 23 de noviembre de 1963

3-2 vs. Unión San Felipe / 29 de noviembre de 1963

2-0 vs. Rangers / 8 de diciembre de 1963

3-2 vs. Coquimbo Unido / 15 de diciembre de 1963

7-2 vs. Everton / 21 de diciembre de 1963

2-1 vs. Ferrobádminton / 28 de diciembre de 1963

3-1 vs. O’Higgins / 4 de enero de 1964

Primera División 1964

3-2 vs. Santiago Morning / 19 de abril de 1964

4-3 vs. Ferrobádminton / 25 de abril de 1964

2-0 vs. Rangers / 3 de mayo de 1964

5-0 vs. Unión Española / 10 de mayo de 1964

3-1 vs. Palestino / 17 de mayo de 1964

5-1 vs. Audax Italiano / 24 de mayo de 1964

2-0 vs. Colo Colo / 31 de mayo de 1964

La racha de Coquimbo

Ahora son los Piratas quienes desafían y miran de frente a la historia. Con estrellas como Matías Palavecino y Diego Sánchez, obtuvieron el primer título de la institución en la máxima categoría del fútbol chileno. Tienen 71 puntos, los que se explican, entre tantos motivos, porque acumulan solo triunfos desde el 31 de mayo, día en el que vencieron por 4-2 a La Serena como visita.

Las 16 victorias del Pirata

4-2 vs. Deportes La Serena / 31 de mayo de 2024

1-0 vs. Universidad de Chile / 15 de junio de 2024

2-0 vs. Unión Española / 21 de junio de 2024

4-1 vs. Deportes Iquique / 19 de julio de 2024

3-0 vs. Universidad Católica / 27 de julio de 2024

2-1 vs. Deportes Limache / 2 de agosto de 2024

2-1 vs. Cobresal / 10 de agosto de 2024

2-1 vs. Everton / 17 de agosto de 2024

1-0 vs. Audax Italiano / 23 de agosto de 2024

1-0 vs. Huachipato / 30 de agosto de 2024

2-1 vs. Ñublense / 12 de septiembre de 2024

1-0 vs. Colo Colo / 19 de octubre de 2024

1-0 vs. O’Higgins / 26 de octubre de 2024

2-0 vs. Unión La Calera / 2 de noviembre de 2024

2-1 vs. Palestino / 8 de noviembre de 2024

2-1 vs. Deportes La Serena / 22 de noviembre de 2024.

Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Este martes, en el estadio Santa Laura, a las 18 horas, Coquimbo Unido puede desplazar una de las marcas más importantes del balompié nacional, y de la U.