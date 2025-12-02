VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lupa a la histórica racha de victorias del Ballet Azul que la U deberá defender ante Coquimbo

    Los Piratas pueden superar una marca establecida por íconos del fútbol chileno como Leonel Sánchez y Rubén Marcos, en un plantel que era dirigido por Luis Álamos. El duelo se juega este martes, a las 18 horas.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Universidad de Chile 1963. Foto: Revista Estadio

    Universidad de Chile se enfrentará de local al campeón, Coquimbo Unido, en uno de los duelos más atractivos de la fecha 29 de la Liga de Primera 2025. Los azules están en la lucha por salvar el año: sostienen una dura disputa con Universidad Católica por acabar segundos, con el fin de obtener el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores del próximo año. Sin embargo, sorpresivamente, el plantel de Gustavo Álvarez también tendrá que cuidar la historia del club, ya que los Piratas están a un triunfo de superar una importante racha del Ballet Azul.

    Con el triunfo 2-1 sobre Deportes La Serena, en el clásico de la Cuarta Región, el elenco dirigido por Esteban González alcanzó la espectacular cifra de 16 victorias consecutivas, las mismas que obtuvo Universidad de Chile entre los torneos 1963 y 1964. El destino estableció que, si Coquimbo supera esta marca, sea precisamente ante la U.

    Una época gloriosa

    Para muchos hinchas azules, el club tuvo su época más brillante en la década del 60. Levantó los títulos de Primera División en las ediciones 1959 (se le considera el comienzo del Ballet Azul), 1962, 1964, 1965, 1967 y 1969. Por esos años de alegrías y gloria, entre noviembre de 1963 y mayo de 1964, los estudiantiles alcanzaron los mencionados 16 triunfos al hilo.

    Con figuras como Leonel Sánchez, Rubén Marcos y Héctor Fumaroni en la ofensiva, sumado al liderazgo que ejercían en la zona posterior nombres como Sergio Navarro y el meta Manuel Astorga, los azules encadenaron nueve victorias en las últimas fechas del torneo de 1963. Sin embargo, no les alcanzó para ser campeones, ya que ese año Colo Colo levantó su novena estrella al superar por solo un punto en la tabla a los universitarios, ayudado por los 37 tantos que anotó el goleador Luis Hernán Álvarez.

    Pero al año siguiente vino la revancha de los dirigidos por Luis Álamos, ya que al comienzo de la temporada 1964 registraron siete victorias consecutivas, las que fueron determinantes para quedarse con la copa a final de año con una diferencia de nueve puntos por sobre Universidad Católica.

    Universidad de Chile 1964. Foto: Revista Estadio

    Así fueron los 16 triunfos del Ballet Azul:

    Primera División 1963

    • 2-1 vs. San Luis / 10 de noviembre de 1963
    • 2-0 vs. Santiago Morning / 16 de noviembre de 1963
    • 3-0 vs. Unión Española / 23 de noviembre de 1963
    • 3-2 vs. Unión San Felipe / 29 de noviembre de 1963
    • 2-0 vs. Rangers / 8 de diciembre de 1963
    • 3-2 vs. Coquimbo Unido / 15 de diciembre de 1963
    • 7-2 vs. Everton / 21 de diciembre de 1963
    • 2-1 vs. Ferrobádminton / 28 de diciembre de 1963
    • 3-1 vs. O’Higgins / 4 de enero de 1964

    Primera División 1964

    • 3-2 vs. Santiago Morning / 19 de abril de 1964
    • 4-3 vs. Ferrobádminton / 25 de abril de 1964
    • 2-0 vs. Rangers / 3 de mayo de 1964
    • 5-0 vs. Unión Española / 10 de mayo de 1964
    • 3-1 vs. Palestino / 17 de mayo de 1964
    • 5-1 vs. Audax Italiano / 24 de mayo de 1964
    • 2-0 vs. Colo Colo / 31 de mayo de 1964

    La racha de Coquimbo

    Ahora son los Piratas quienes desafían y miran de frente a la historia. Con estrellas como Matías Palavecino y Diego Sánchez, obtuvieron el primer título de la institución en la máxima categoría del fútbol chileno. Tienen 71 puntos, los que se explican, entre tantos motivos, porque acumulan solo triunfos desde el 31 de mayo, día en el que vencieron por 4-2 a La Serena como visita.

    Las 16 victorias del Pirata

    • 4-2 vs. Deportes La Serena / 31 de mayo de 2024
    • 1-0 vs. Universidad de Chile / 15 de junio de 2024
    • 2-0 vs. Unión Española / 21 de junio de 2024
    • 4-1 vs. Deportes Iquique / 19 de julio de 2024
    • 3-0 vs. Universidad Católica / 27 de julio de 2024
    • 2-1 vs. Deportes Limache / 2 de agosto de 2024
    • 2-1 vs. Cobresal / 10 de agosto de 2024
    • 2-1 vs. Everton / 17 de agosto de 2024
    • 1-0 vs. Audax Italiano / 23 de agosto de 2024
    • 1-0 vs. Huachipato / 30 de agosto de 2024
    • 2-1 vs. Ñublense / 12 de septiembre de 2024
    • 1-0 vs. Colo Colo / 19 de octubre de 2024
    • 1-0 vs. O’Higgins / 26 de octubre de 2024
    • 2-0 vs. Unión La Calera / 2 de noviembre de 2024
    • 2-1 vs. Palestino / 8 de noviembre de 2024
    • 2-1 vs. Deportes La Serena / 22 de noviembre de 2024.
    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este martes, en el estadio Santa Laura, a las 18 horas, Coquimbo Unido puede desplazar una de las marcas más importantes del balompié nacional, y de la U.

    Más sobre:FútbolLa UBallet AzulCoquimbo UnidoUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania

    Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

    Lo más leído

    1.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    2.
    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    Revelan nuevos detalles de llamado telefónico: Trump dio a Maduro una semana para dejar el poder

    3.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    4.
    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    5.
    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Eduardo Vargas anota el gol que clasifica a Audax Italiano a la Sudamericana y deja a Colo Colo con un pie y medio afuera

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    Anuncian el regreso de la lluvia en la Región Metropolitana: cuándo comienzan las precipitaciones

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Últimos días para postular a jardines infantiles y salas cuna de Junji e Integra: cómo hacer el trámite online

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea
    Chile

    Barricadas y enfrentamientos con Carabineros marcan desalojo de toma de Cerro 18 en Lo Barnechea

    Tres sujetos detenidos deja robo de camión en la Región de Valparaíso

    Dos hombres mueren acribillados en cercanías del barrio Meiggs: les dispararon desde otro vehículo

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre
    Negocios

    Despachan a ley proyecto que restablece feriado bancario del 31 de diciembre

    Pese a mejor Imacec de octubre, alta base de comparación podría impedir meta de Hacienda de PIB de 2,5% en 2025

    Empresas en Chile suman ganancias por US$20 mil millones a septiembre y Latam es la compañía con mayores utilidades

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix
    Tendencias

    El estremecedor caso de Fernando Báez Sosa, el crimen en manada que llegó a Netflix

    La inusual señal que podría evidenciar el deterioro cognitivo y principios de Alzheimer, según un estudio

    Hasta 34 °C: las 4 regiones de Chile que están bajo aviso meteorológico por altas temperaturas

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi
    El Deportivo

    DT de Sevilla estalla contra los jugadores después de la derrota del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el derbi

    La calculadora de la Fórmula 1: lo que necesitan Norris, Piastri y Verstappen para quedarse con el título Mundial

    Los dardos de Pablo Galdames a los jugadores de Unión Española tras caer a la B: “Uno tiene que saber dónde está parado”

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años
    Finde

    Orquesta Filarmónica de Santiago: esto debes saber de los conciertos por la gran celebración de sus 70 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle
    Cultura y entretención

    “Fue una estupidez”: la agridulce historia de Jimmy Nicol, el hombre que alguna vez fue un Beatle

    Florinda Meza está en Chile y al recordar a Chespirito confirma que el romance partió en el país

    Fother Muckers hará un concierto centrado exclusivamente en la primera época de The Beatles

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania
    Mundo

    Petro pide la puesta en libertad de mercenarios colombianos “secuestrados” en Ucrania

    Estados Unidos confirma y defiende el segundo ataque contra una embarcación en el Caribe tras observar supervivientes

    Putin se reunirá hoy con el enviado especial de Estados Unidos para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón