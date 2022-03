Manchester United investigará agresiones a Simeone tras eliminación de la Champions League ante Atlético de Madrid

Manchester United anunció que inició una investigación con el propósito de encontrar a los hinchas que agredieron al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, luego de que finalizara el encuentro por los octavos de final de la Champions League.

Los Red Devils perdieron por 1-0 en el Estadio Old Trafford y, tras el fin del partido, el estratega argentino se dirigió rápidamente hacia los camarines. El Cholo corrió hasta el túnel en medio de botellazos, vasos, monedas, líquido y todo tipo de proyectiles lanzados por la afición inglesa, quienes mostraron su descontento e indignación tras quedar eliminados de la Copa de Europa.

Según lo consignado por la prensa inglesa, desde la institución revisarán las distintas cámaras de seguridad para identificar a los culpables de los hechos en cuestión. En ese marco, los involucrados podrían verse envueltos en una serie de sanciones que podrían dejarlos sin asistir al estadio.

El Cholo explica por qué corrió a camarines

A pesar de la gran cantidad de objetos que le lanzaron, Simeone no sufrió lesiones. Ya en la zona de prensa, el adiestrador comentó el motivo que tuvo para irse corriendo velozmente apenas terminó el encuentro. “El momento en el que salí del campo, es algo que siempre hago: salgo corriendo porque tengo una felicidad interna que me gusta ir a disfrutarla solo adentro del vestuario”.

Además, agregó que no se percató de los objetos le lanzaron. “No me di cuenta si pasó esto que usted dice. Lo único que pensaba en ese momento era llegar al vestuario y estar contento”.

Con gol de Renan Lodi, El Atlético de Madrid se impuso por 1-0 ante el Manchester United. (AP Photo/Dave Thompson)

Ya instalado en cuartos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid espera el sorteo, que se realizará el próximo viernes 18 de marzo, para conocer a su rival en la próxima ronda.

Mientras que en LaLiga el Colchonero se encuentra en la cuarta posición con 51 puntos, mismo que el tercero, el Barcelona. Los Rojiblancos deberán medirse ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas el sábado 19 de marzo, a las 17.00 horas de Chile.