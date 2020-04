Maradona defiende a Ronaldinho: “No es un delincuente, fue a Paraguay a trabajar”

Diego Maradona defendió a Ronaldinho. En conversación con el medio argentino El Día, el entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata manifestó su apoyo al brasileño, quien se encuentra con arresto domiciliario en Asunción, Paraguay, luego de ingresar a dicho país con un pasaporte falso.

“Por supuesto que estoy triste. No es un criminal, simplemente fue a trabajar. Parece que su error es ser un ídolo... él es mi amigo y lo apoyo hasta la muerte", declaró el campeón del mundo con Argentina en 1986.

Maradona también se refirió a la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus y su efecto en el fútbol argentino: “La economía no será la misma, los dirigentes tendrán que trabajar mucho para sortear el momento. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA que no me cabe duda tomarán las mejores decisiones. Tapia está haciendo un gran trabajo, ayudémoslo", expresó.