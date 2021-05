Marcogiuseppe, DT de La Calera: “El duelo contra Flamengo es difícil, pero no es una final”

Unión La Calera enfrenta su cuarto partido de Copa Libertadores con solo un punto en el Grupo G. Encima, se medirá otra vez ante Flamengo, equipo que ya lo goleó en Brasil, aunque ahora se miden en Chile. Así al menos lo reconoce el entrenador cementero Luca Marcogiuseppe.

“El partido ante Flamengo es difícil, como todos los de la Copa, pero no es una final. El cuadro brasileño viene a cerrar su clasificación y es uno de los candidatos a quedarse con el título. Intentaremos hacer un duelo competitivo, aunque sabemos que no será sencillo. Colocar la mejor alineación, sabemos que la prioridad del club es la liga chilena, también buscamos objetivos dentro de la Copa”, explicó el DT argentino.

Respecto a las virtudes del cuadro carioca, el transandino enfatizó en el trabajo que hace en los laterales, donde la presencia del chileno Mauricio Isla es un peligro constante.

“Para el partido de mañana trataremos de doblar las bandas, ya que no podemos disponer de jugadores que eran claves en el medio para el rombo que teníamos en el medio. Flamengo no sólo tiene poder ofensivo por el centro y en su frente de ataque, sino que también utiliza las bandas, tanto con Filipe Luís como con Mauricio Isla, quienes suelen armar tándems que lastiman, que son profundos”, dijo el ex adiestrador de Real Pilar.

Se defiende de las críticas

Asimismo, el técnico se refirió a los cuestionamientos que ha recibido tras caer en cuatro de sus últimas cinco presentaciones: “No hemos hablado con el plantel respecto de las críticas. Si son futbolísticas, son todas válidas y respetables. Si son personales, me preocuparía si fuera de gente que me conoce, que sabe cuánto me ha costado llegar hasta acá. Antes de mi arribo al club, ya había cuestionamientos, incluso antes de competir. Me enfoco en lo que tengo control que es el equipo”.

Y es que la falta de gol es uno de los problemas más evidentes que ha tenido el cuadro cementero, sobre ese respecto, Lucas Marcogiuseppe reconoce el problema, ya que “el equipo ha producido jugadas de gol, pero no se han traducido en goles. Eso sí que es un déficit y debemos mejorar en esa fase. Nuestro juego ofensivo es bueno, pero nos falta esa eficacia. Nos ha costado puntos y partidos.

Además, se refirió a la condición de local en cancha sintética: “Jugar de local siempre es una condición a favor. No sé cuánto afecta al rival, pero nuestro equipo se siente cómodo en la superficie del pasto artificial y hace buenos partidos. Tenemos que cometer pocos errores, porque si lo haces se traducen en goles. Hay que estar atentos, de manera colectiva e individual”.