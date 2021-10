Martín Lasarte: “Sigue siendo difícil, pero lo miramos con otros ojos a los que lo hacíamos antes”

Martín Lasarte, el técnico de la selección chilena, no pudo esconder su satisfacción tras este nuevo triunfo, el segundo consecutivo. Sin embargo, lo que más destacó es la versatilidad del triunfo ante Paraguay respecto del de Venezuela.

“Lo que cambió es que, como en todo, hay una comunión muy importante entre todos los estamentos que formamos este grupo. Jugadores, funcionarios, gerente, prensa, cuerpo técnico. Esas cosas son fundamentales. Eso se nota, la versatilidad que el equipo puede tener. No solo juega de una manera, como contra Paraguay. La ausencia de Charles, las características de Venezuela, eso hace que en algunos momentos se nos presentan situaciones como las del tercer gol. Destaco los dos partidos de acá, los resultados, la forma del triunfo y la diferencia de juego. Pero sobre todo la manera distinta de jugar un partido y otro. Nos parece interesante, desde ese lugar estamos contento”, dijo Machete.

Sin embargo, el propio DT aterrizó las opciones de su equipo: “No es para tirar las campanas al vuelo. Tenemos vida, esperanza e ilusión. Sigue siendo difícil, pero lo miramos con otros ojos a lo que lo hacíamos un tiempo atrás. Lo ideal eran 9 puntos, pero no pudimos redondear contra Perú. Si hay algo que tienen las eliminatorias cada vez que pasa una serie de partidos las cuestiones se modifican. Los que hicieron seis puntos antes ahora hicieron sólo uno. Lo importante es ir asentándosenos, lo importante es que las oportunidades no podemos dejarlas pasar”.

Uno de los principales cuestionamientos fue la presencia de Diego Valdés desde el primer minuto. Al respecto, el técnico uruguayo se mostró feliz por el jugador del Santos Laguna de México.

“Lo pensaban otros, de que no podía ser titular. No podemos reaccionar sobre eso. La ausencia de Charles demandaba un análisis más profundo, por las características de los que lo deben suplir. Diego Valdés hizo un partido fantástico. No es fácil no jugar habitualmente, era una oportunidad difícil y cumplió a rajatabla. Contentos por Diego. Cuando se pregunta mucho por alguien, es que pasa algo muy malo o muy bueno. Me parece que muy bueno”, expresó el entrenador.

Consultado si este es un tapaboca para los detractores, el oriental explicó que “no entro en esa guerra. Cada uno hace su trabajo, si lo hace con respeto están bien. Lo importante es hacer jugar al equipo y lograr son los objetivos que nos trazamos”.

La importancia de Pulgar

Uno de los jugadores más destacados del triunfo ante la Vinotinto fue Erick Pulgar. Y así también lo destacó el entrenador de la selección chilena.

“Pulgar hizo un gran partido, fue sustituido por su tarjeta, podía ser expulsado por un resbalón o una llegada tarde. Hizo un partido fantástico. Fue la consecuencia de una serie de situaciones, los balones parados, otro aspecto que sumo. Lo poco que se le toma en cuenta al juego aéreo. Es un elemento más. Hoy el triunfo lo encaminó la pelota quieta. Pero para eso hay que generar cosas. Erick, más allá de los goles, hizo un partido completo a lo que nos tiene acostumbrados”, aseguró Lasarte.

Asimismo, el técnico no quiso ahondar en el tema de la calculadora que podría llevar a Chile al próximo mundial de Qatar 2022.

“Nosotros tenemos que ganar partidos y mejorar la diferencia de goles, hoy eso es importante. No puedo estar mirando los resultados de otros, no podemos hacer nada respecto de eso. Vamos partido a partido, tenemos que analizar el rival que viene y hacerlo mejor”, confirmó Machete.

Finalmente, el DT envió un mensaje a la gente que llegó a San Carlos de Apoquindo y agradeció el entendimiento entre el plantel chileno y los hinchas.

“Volvimos a vivir una fiesta. El fútbol es con gente. Más allá de eso, hay que poner al público en la comunión, la gente, las banderas, la manera de cantar el himno, la forma en que los jugadores se comunican con los hinchas. No pasa en todos lados, es un valor agregado. La gente nos dio y nosotros le pudimos dar”, afirmó el seleccionador nacional.