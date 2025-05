Miguel Pinto recuerda heroico empate de la U en Brasil a horas del duelo clave ante Botafogo

25 de febrero de 2009

Fase de grupos CL 🏆



Gremio 0-0 Universidad de Chile



Aún no entiendo como no entró una sola 🙌🏽



Como diría Don Marka: “Desenvolverse con el material que uno tiene, dar lucha, dar batalla y no dejarse golear al divino botón”.#VamosLaU 💙❤️🦉🤘🏽 pic.twitter.com/eGF6z4uZMi