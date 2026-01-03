Millonarios premios y siete chilenos en competencia: las novedades que trae la nueva edición del Dakar

Entre el 3 y el 17 de enero se desarrollará en Arabia Saudita la 48° edición del Rally Dakar buscará a los mejores de la especialidad y que contará con la presencia de siete pilotos chilenos.

A pesar de que el desierto saudí será protagonista por séptima vez consecutiva de la competencia, la organización ha rediseñado el recorrido para entregarles nuevos desafíos a los competidores.

Esta edición contará con 13 etapas completas, además del prólogo en el que se determinará el orden de salida para el primer día de competencia. Además, está considerado un día de descanso en la capital Riyadh para que las tripulaciones puedan enfrentar con todo la segunda semana.

Los competidores de la categoría de autos recorrerán 7.994 kilómetros en esta edición, incluyendo 4.880 km de tramos especiales cronometrados. Estas cifras ponen a la carrera de 2026 como uno de los Dakar más largos en términos de distancia competitiva.

“Tenemos casi 5.000 kilómetros de etapas cronometradas, y eso es mucho. Hace mucho tiempo que no teníamos tantos kilómetros. Creo que este es uno de los Dakars más largos de la historia”, destacó el director del Dakar, David Castera a través de los medios oficiales de la carrera.

Las novedades

Uno de los principales cambios que se establecieron es que el Dakar no se internará esta vez en el llamado Empty Quarter (Cuarto vacío), zona desértica conocida por sus gigantescas dunas que implican un gran desafío técnico y físico para los pilotos.

Claro que para compensar la presencia de las dunas, estos serán dirigidos a las zonas áridas alrededor de Wadi ad Dawasir durante la segunda semana.

También queda fuera la etapa cronometrada de 48 horas que fue introducida en 2024. “el año pasado tuvimos un pequeño problema, especialmente con los autos, pero también con las motos”, explica Castera.

“Se trataba principalmente de estrategia, del orden de salida y cosas así. Una etapa de 48 horas no ayuda realmente en ese sentido, así que la eliminé. Veremos si podemos encontrar otra solución más adelante”, complementó.

En su reemplazo, vuelve el maratón de dos días en la que los competidores deberán parar en medio del desierto para pasar la noche en tiendas de campaña sin poder recibir asistencia externa de sus equipos.

El primer maratón se disputará entre las etapas 4 y 5 de Al Ula y Hilal, mientras que la segunda comprende las etapas 9 y 10, cuando los pilotos atraviesen Wadi ad Dawasir y Bisha.

También se incorporará en la primera, segunda y undécima etapa una zona de pits donde los pilotos podrán decidir si quieren cambiar o no un máximo de cuatro ruedas ante la eventualidad de un pinchazo.

En el caso de los afortunados que no hayan sufrido complicaciones, podrían aprovechar de saltarse esta zona para mejorar sus tiempos, mientras que para aquellos que hayan sufrido en el trayecto, tendrán un oasis que podría permitirles seguir en la pelea por llegar a la meta.

Premios

A diferencia de otras pruebas de Motor, quedarse con el título de la competencia no implica llevarse un premio significativo, considerando el alto costo de inscripción que puede llegar hasta los 32.650 euros (cerca de 35 millones de pesos).

Los ganadores de los vehículos de cuatro ruedas, Autos, Stock, Challenger, SSV y Camiones, recibirán 5.000 euros, otros 3.000 serán para el segundo clasificado y 2.000 para el tercero.

En el caso de la T1.2 (con tracción en dos ruedas), el premio es de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, respectivamente.

Por otro lado, el ganador del Dakar sobre dos ruedas se lleva 50.000 euros, otros 25.000 serán para el subcampeón y el tercero se embolsa 15.000.

En motos hay premios para el ganador absoluto, Rally2, femenina, junior, rookies y original by Motul.

La legión chilena

La principal novedad en la edición 2026 del Dakar será el estreno de Ruy Barbosa en la categoría de las motos. Allí también estarán Tomás de Gavardo y el principal candidato para pelear por estar en el podio, el iquiqueño José Ignacio Cornejo.

En los autos, estará otra vez compitiendo Lucas del Río, Hernán Garcés, Ignacio Casale y Francisco “Chaleco” López.

Los dos últimos sumarán su decimoquinta experiencia, siendo los más experimentados de la legión nacional.