    El Deportivo

    Con históricos, favoritos y un debutante: la legión chilena se lanza al Dakar 2026

    El 3 de enero comienza el rally más duro del mundo. Ruy Barbosa debuta en motos, donde también compiten José Ignacio Cornejo y Tomás de Gavardo. Francisco López, Ignacio Casale, Lucas del Río y Hernán Garcés encabezan el desafío en autos.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La cuenta regresiva está en marcha. El 3 de enero parte una nueva edición del Rally Dakar en Arabia Saudita. La legión chilena vive las horas finales antes del desafío. En motos, Ruy Barbosa, José Ignacio Cornejo y Tomás de Gavardo encabezarán la presencia nacional; en autos, Ignacio Casale, Lucas del Río, Hernán Garcés y Francisco “Chaleco” López vuelven a asumir el desafío de la competencia más exigente del cross-country.

    Para algunos será continuidad; para otros, un comienzo. En ese grupo aparece Ruy Barbosa, debutante, quien resume el último año como una carrera paralela a la que vivirá en el desierto. “Ha sido un camino súper duro, hasta ahora han sido 365 días. Así se llamaba el proyecto desde un principio”, explica a El Deportivo. Su preparación incluyó trabajo físico, psicológico, rodaje internacional y la construcción de una estructura que hiciera viable su salto.

    Barbosa admite que el Dakar fue siempre una meta latente, pero postergada. “Desde muy chico soñé con hacer esto. El Dakar pasaba por Chile y aspiraba a correrlo”, comenta. La decisión -dice- llegó cuando coincidieron apoyo y madurez competitiva: “Ahora las cosas se dieron, tengo grandes marcas que están apoyándome, así que creo que va a ser un año muy movido representando a Chile”.

    El piloto reconoce que ingresa a un terreno totalmente nuevo. “Este Dakar es partir de cero”, afirma, aunque prefiere evitar comparaciones: “Trato de enfocarme en lo mío. Si me toma uno, dos, tres o cinco años, tendrá que ser ese tiempo. La idea es llegar a dejar a Chile lo más alto posible”. En este proceso ha sido clave el acompañamiento de Tomás de Gavardo, con quien entrenó extensamente en el norte. “Con Tomás somos amigos desde muy chicos y ahora nos toca correr arriba de la moto juntos”, dice.

    De Gavardo afrontará su cuarto Dakar. Su temporada estuvo marcada por un calendario exigente. “Esta preparación ha sido diferente. Tuvimos un segundo semestre intenso”, explica. A eso se suman entrenamientos en el norte y recuperación de lesiones. “Lo importante es que las supe sobrellevar. Sigo sobrellevando, sobre todo, mi muñeca izquierda. Vamos ahí avanzando”, reconoce.

    Respecto de los objetivos deportivos, es claro: “La base es terminar el Dakar. Después, si terminamos, va a salir todo bien. Estoy seguro de que vamos a mejorar lo que hicimos el año pasado”. También advierte un escenario climático complejo: “He estado viendo el reporte de mucha lluvia. Hay que estar atento para poder atacar en el momento que uno sienta el cuerpo”.

    Mientras tanto, José Ignacio Cornejo llega con etiqueta de candidato. De Gavardo lo resume sin rodeos: “Somos tres motos, imagínate. Estamos junto a Nacho Cornejo, que va por su ansiado triunfo, y nosotros esperando nuestro momento”.

    El iquiqueño asoma como la principal carta nacional para pelear la clasificación general, respaldado por su experiencia y regularidad en los últimos años.

    El próximo 3 de enero comienza la edición 2026 del Rally Dakar.

    Los autos históricos

    Francisco López vuelve al Dakar por decimoquinta vez. Su preparación tuvo un punto de inflexión en Marruecos, donde ganó por un margen mínimo. “Ganar una carrera por 11 segundos después de correr casi 4 mil kilómetros… creo que nunca había ganado por tan poca diferencia”, afirma. La victoria, explica, llegó en un escenario adverso: “Ese día salimos a asegurar un segundo lugar, casi tercero, y terminamos ganando. Tuvo un sabor muy dulce”.

    El triunfo le permitió volver al ritmo competitivo tras una larga pausa. “Fue la primera carrera después del Dakar 2025. Pasaron siete meses sin subirme al auto. Entrenar es muy diferente a competir”, admite.

    Sobre el recorrido de 2026, López anticipa un rally más técnico y con decisiones estratégicas determinantes: “Este Dakar ha cambiado un poco la tónica de tanta duna. Vienen dos etapas maratón, una la primera semana y otra la segunda, sin asistencia. Eso va a ser clave, va a ser un coladero tremendo”.

    El curicano remarca también el valor personal de seguir compitiendo al máximo nivel: “Vuelvo a mi versión decimoquinta y todavía me siento muy motivado y muy contento”, afirma.

    En autos también se enmarca el regreso de Ignacio Casale. El tricampeón del Dakar retorna tras su ausencia de 2025. “Ha sido duro estar afuera, pero vuelvo con energías recargadas y con un auto competitivo”, dijo. En su equipo también estará el chileno Lucas del Río. Por otro lado, Hernán Garcés representa al país en la categoría Ultimate.

    La legión chilena se alista para un Dakar que promete un clima adverso. Ruy Barbosa lo sintetiza en una frase: “Vamos a lo desconocido, pero preparados”.

